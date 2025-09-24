Lo que faltaba: un 'grande' de Liga Betplay quería a Jorge Bava

La salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe se finiquitará este jueves 25 de septiembre, una vez el equipo vuelva de Medellín tras el partido de ida de cuartos de final de Copa Betplay; todo indica que el viernes será presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño.

De tal forma, se le pone fin a los rumores que relacionaban al DT uruguayo con el club paraguayo. Ahora, lo que queda es esperar por su presentación oficial, la cual confirmaría que el Ciclón le ganó el pulso a otros equipos 'grandes' del continente.

Los equipos que querían a Jorge Bava como director técnico

Previamente se conoció que además de Cerro Porteño, otro equipo que tenía en sus planes a Jorge Bava para que asumiera como DT es Nacional de Montevideo, que podría sacar a Pablo Peirano en caso de que no salga campeón, y Bava, al ser 'de la casa' aparecía como una opción. Nunca hubo oferta formal.

Asimismo, supuestamente un equipo colombiano habría tenido en sus planes al uruguayo para la próxima temporada, respetando el contrato que tenía con Santa Fe y evitando pagar su cláusula de salida.