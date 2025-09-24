Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 14:04
Lo que faltaba: un 'grande' de Liga Betplay quería a Jorge Bava
El entrenador uruguayo está próximo a marcharse a Paraguay para dirigir a Cerro Porteño.
La salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe se finiquitará este jueves 25 de septiembre, una vez el equipo vuelva de Medellín tras el partido de ida de cuartos de final de Copa Betplay; todo indica que el viernes será presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño.
De tal forma, se le pone fin a los rumores que relacionaban al DT uruguayo con el club paraguayo. Ahora, lo que queda es esperar por su presentación oficial, la cual confirmaría que el Ciclón le ganó el pulso a otros equipos 'grandes' del continente.
Los equipos que querían a Jorge Bava como director técnico
Previamente se conoció que además de Cerro Porteño, otro equipo que tenía en sus planes a Jorge Bava para que asumiera como DT es Nacional de Montevideo, que podría sacar a Pablo Peirano en caso de que no salga campeón, y Bava, al ser 'de la casa' aparecía como una opción. Nunca hubo oferta formal.
Asimismo, supuestamente un equipo colombiano habría tenido en sus planes al uruguayo para la próxima temporada, respetando el contrato que tenía con Santa Fe y evitando pagar su cláusula de salida.
Se rumora que Atlético Nacional estaba siguiendo la pista de Jorge Bava. Actualmente sin entrenador en propiedad, el cuadro paisa habría tenido en sus planes esperar a fin de año para fichar al técnico uruguayo. Un rumor tan solo, ninguna voz oficial lo dijo.
Ahora, con su ya cantada llegada a Cerro Porteño, tanto Nacional de Montevideo como Atlético Nacional tendrán que analizar otro entrenador para acercar a su banquillo en caso de considerarlo necesario.
Nuevo técnico de Santa Fe tras la salida de Jorge Bava
Por su parte, Independiente Santa Fe ya trabaja en el plan de contingencia ante la salida de Bava, pero todo indica que el nuevo entrenador -al menos interino- será Francisco 'Pacho' López, director deportivo del club.
