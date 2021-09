Lo que podría pasar con Osorio si América no puede fichar jugadores en diciembre

El periodista de Antena 2, Élmer Pérez Zapata, informó que la Federación Colombiana de Fútbol falló en contra del América de Cali por el caso del jugador Rafael Carrascal y el litigio que se tenía con el Deportes Tolima.

Según lo conocido, el club 'Escarlata' deberá pagar una multa de $460 millones de pesos y será castigado con no poder fichar jugadores durante un año, hecho que afectaría seriamente el proyecto deportivo de los vallecaucanos.

Precisamente esa es la gran pregunta: si se confirma esta determinación, ¿qué pasará con Osorio en el club rojo? Pues el futuro del entrenador parece que estaría en duda, ya que su proyecto deportivo depende de la nómina que tenga para intentar luchar por todos los títulos posibles.

Aunque por este semestre no es un problema, el futuro no es positivo: si América clasifica a un torneo internacional el próximo año quizá no podría fichar futbolistas. Habrá que ver qué tanto Osorio estaría dispuesto a aguantar una situación así de adversa en 'Los Diablos Rojos'.

Esto, teniendo en cuenta el nombre internacional que ostenta el risaraldense y las ofertas que, según él, llegan de otros lugares del mundo para intentar tener sus servicios.

Osorio nunca ha tenido que lidiar con algo parecido en su carrera. Esto lo obligaría a utilizar fichas de la cantera, de ratificarse el fallo en otras instancias, y pedirle a la dirigencia que le mantenga la nómina que está ahora en el mercado de transferencias; de lo contrario, el equipo perdería gran parte de sus bases futbolísticas.

Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial por parte del club americano para conocer más detalles del castigo que les impone la Federación Colombiana de Fútbol, y el paso a seguir de la institución, que seguramente buscará llevar el caso a una instancia superior como el TAS.