"Lo que se vivió es enorme, ahora queremos repetirlo”: Macalister sueña con el título de liga

Millonarios se coronó campeón de la Copa Betplay 2022 ante Junior. El conjunto capitalino se impuso por 2-0 en el Campín y obtuvo su primer trofeo bajo el mando de Alberto Gamero. Uno de los goleadores de la noche fue el capitán David Macalister Silva.

El bogotano y referente del equipo embajador desató su alegría y emoción en una noche dónde consiguió brillar con el equipo de sus amores. Tras liderar al conjunto azul en un nuevo título, el volante habló con ‘En la Jugada’ de RCN Radio sobre sus sensaciones y el futuro del equipo azul

Los momentos complicados que vivió el equipo

“No dejamos de creer, nunca perdimos la fe. Nunca perdimos los estribos. Adentro no pasó nada. Tuvimos mucha fuerza mucha unión”.

“El equipo en Barranca se sostuvo muy bien todo fue gracias a la fe, creer, la unión, el trabajo y no traicionar la idea”.

Malestar luego de sus declaraciones sobre la hinchada

“Fue una semana difícil para mí y mi familia por todo lo que se presentó. Es un desahogo total porque tuvimos mucha fuerza, unión”.

“Mi familia sufrió mucho y trató de no demostrármelo. La gente tomó las cosas como yo no las quería decir y no era mi intención herir a nadie. Uno trabaja para dar alegrías”.

“Es duro, mis hijos ya son grandes y les toca pasar cosas duras. Pero lo que yo siempre les digo, mientras hagan las cosas con el corazón pueden estar tranquilos”.

Seguir ganando

“Es difícil porque hemos tenido un mes larguito. Lo de ayer tiene que ser una motivación para ganar. La única manera para triunfar es prepararse. La forma de estar más cerca es jugar bien”.

Desahogo o alegría por el titulo

“Ayer fue más alegría que alivio, tantas cosas que hemos vivido. Nosotros habíamos buscado las cosas, siempre de la mejor forma. Tantas cosas que pasamos y fue como ver el resultado del trabajo. Lo que se vivió es enorme, ahora queremos repetirlo”.

Por ahora, el jugador bogotano y su equipo tendrán un reto complicado para llegar a las finales. Millonarios se medirá ante Santa Fe, Junior y Pereira por un cupo en la definición de la Liga.