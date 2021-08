Desde su regreso a la primera división del fútbol colombiano, América de Cali ha conseguido dos títulos de la Liga Betplay que lo dejan con 15 estrellas en el FPC igualando a Millonarios. Sin embargo, el cuadro ‘escarlata’ tiene una mancha en su historia. Tras los malos manejos de los anteriores directivos, el equipo descendió a la segunda categoría del fútbol colombiano donde permaneció algunos años.

Uno de los referentes del equipo ‘escarlata’ es Adrián Ramos, quien regresó de Europa para guiar al cuadro vallecaucano y volverle a dar alegrías a la parcial de los ‘Diablos Rojos’. Ramos confesó que pasó momentos duros al ver a su equipo amado descendiendo en el Pascual Guerrero.

Le puede interesar: Diego Camargo debutará en una grande: EF Education lo confirmó para la Vuelta a España

En medio de una entrevista, el caucano contó cómo fue esa vivencia: “Ese día estaba en una discoteca, habíamos jugado con el Hertha de Berlín y ya todos estaban enrumbados, pero yo estaba en una mesa con mi celular, la señal se me iba y me tocó seguirlo minuto a minuto. Cuando nos fuimos a penales ya sabía que íbamos a perder porque el portero era Carlos Chávez y yo decía que él ganaba esa tanda”.

Tan pronto América perdió en la tanda de los penales ante Patriotas, Adrián Ramos le contó a Ricardo Arce que “me fui al baño a llorar, la gente me miraba y se preguntaba qué me pasaba si Ramos acaba de jugar con el Hertha, pero yo estaba destrozado, mi mamá me llamó y yo apenas le pude decir ‘nos fuimos a la B’, pero yo estaba destrozado”.

Vea también: Técnico de Galatasaray dio la razón por la que no convocó a Falcao

Para el ascenso del equipo americano pasaron varias temporadas, pero para fortuna de los seguidores, el conjunto caleño logró reponerse de ese mal momento y consiguió volver a ser uno de los grandes del fútbol colombiano, donde ha participado en torneos internacionales.

Además, para este semestre los directivos contrataron a Juan Carlos Osorio con quien esperan volver a salir campeones, luego de su último título ante Independiente Santa Fe.