Lo quieren América y Junior: el jugador de Millonarios que tienen en la mira

Aunque la Liga Betplay aún está en juego, las manifestaciones y protestas que se presentan en diferentes ciudades de Colombia no han permitido que el campeonato local se pueda reanudar y terminar en las fechas que tenía establecidas la Dimayor. Sin embargo, varios equipos del fútbol colombiano ya han empezado a mirar lo que serán sus posibles fichajes para el segundo semestre.

Por ello, dos de esos equipos como lo son Junior y América estarían interesados en poder fichar a un jugador de Millonarios: Ricardo el ‘Caballo’ Márquez. A pesar de que están en competencia, comenzaron a coquetearle al delantero ‘embajador’, aunque el atacante samario no ha podido mostrar todo su potencial en la plantilla de Alberto Gamero debido a sus lesiones musculares.

Le puede interesar: Medellín confirma que va por otro refuerzo: quién es y en qué posición juega

Hay que resaltar que el ‘Caballo’ Márquez llegó a Millonarios proveniente de Unión Magdalena en condición de préstamo, pero la irregularidad del joven delantero ha puesto a dudar a la junta directiva del cuadro capitalino respecto a su continuidad, por lo que se está tratando de mirar si se le renueva o regresa al cuadro dueño de sus derechos deportivos.

Vale señalar que el delantero Miguel Ángel Borja ha vuelto a despertar el interés de algunos equipos internacionales como lo son River Plate e incluso el Palmeiras luego de sus destacadas actuaciones en la Copa Libertadores, por lo que el ‘Caballo’ sería el reemplazante del goleador en el Junior.

Vea también: Hay selección y con jugadores de la Liga local... Que juegue el que mejor esté... ¿o no?

Mientras tanto, el cuadro americano tiene que reforzar la parte de adelante, ya que una de sus falencias fue la eficacia de sus goleadores cuando su capitán y referente, Adrián Ramos, no estuvo por diversos problemas físicos. No obstante, aún no se puede definir nada, teniendo en cuenta que la prioridad de los directivos ‘escarlatas’ es poder fichar al profesor Juan Carlos Osorio, quien diseñará cómo será la plantilla para el segundo semestre.