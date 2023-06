"Lo tuve como referente": Mele elogió a Viera y explicó el porqué de su dorsal en Junior

El uruguayo Santiago Mele dijo este miércoles que llega al Junior para "aportar compromiso", al tiempo que confió en que tendrá un paso exitoso por el equipo barranquillero que sigue sumando refuerzos de cara a los compromisos del segundo semestre.

Mele, de 25 años, llega al Tiburón a préstamo por un año y se mostró agradecido con Junior por abrirle las puertas. "Ellos manifestaron interés de contar conmigo, y me sedujo la idea; y estoy muy contento e ilusionado con esta etapa".

Vea también: Junior no se frena y presenta a su nuevo goleador para el próximo semestre

Al ser preguntado sobre las recomendaciones que le dio el excapitán y portero del Junior, el también uruguayo Sebastián Viera, expresó que su compatriota fue uno de los factores que favorecieron su llegada a Barranquilla.

"Yo como arquero siempre lo tuve como referente. Me habló muy bien del club y también entiendo que él por cómo se desempeñó les abrió las puertas a todos los arqueros uruguayos y en este caso me tocó a mí", expresó el guardameta.

Mele recordó que Lorenzo Carrabs, exportero ídolo de la hinchada juniorista, fue su entrenador desde los 13 hasta los 18 años, y también le aconsejó firmar con el club rojiblanco, "uno de los más importantes de Colombia".

¿Por qué Santiago Mele usa el número 77 en Junior?

Al presentarse con el número 77 en la camiseta, el portero manifestó que "es un número que escogí cuando volví a Plaza Colonia, siempre me ha gustado el 7. Como no había más números disponibles me quedé con el 77 y me encanta y ahora me dicen que en el 77 fue el primer título del Junior y ese fue un cierre redondo para elegir este número".

Le puede interesar: Junior refuerza su defensa y anuncia la llegada de un 'viejo conocido' del FPC

Agregó que viene a Junior a "aportar compromiso" y al reiterar su agradecimiento con el club explicó que "no me gusta etiquetarme con ser un tipo de arquero. El ambiente del fútbol es extremista. Vengo de Argentina y allá es así. Entiendo las reglas del juego y espero tener un pasaje exitoso acá".