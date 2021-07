Lo último de Teófilo: descartado Argentina y opciones en la Liga Betplay

Teófilo Gutiérrez sigue siendo protagonista del mercado de pases en el fútbol colombiano. El experimentado delantero dejó las filas del Junior y está pendiente de confirmar su nuevo club. Varias opciones se han mencionado, sin que hasta el momento haya algo avanzado.

Con 35 años, las posibilidades de Teófilo Gutiérrez se han visto reducidas, principalmente por el elevado salario que gana el futbolista. Ello se suma a temas extradeportivos que complicaría el interés por parte de algunos clubes de la Liga Betplay. Ese es quizá uno de los temas álgidos que ha habido hasta ahora.

Teo también tendría chances de ir a Argentina. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que volver al sur del continente estaría prácticamente descartado y que el futuro del atacante, definitivamente, pasaría por permanecer en Colombia. La intención pasaría exclusivamente por el deseo del propio Teo.

Desde Atlético Nacional, pasando por América de Cali, Santa Fe, Independiente Medellín e incluso Millonarios... todos ellos se han mencionado en el tema Teófilo Gutiérrez luego que se confirmara su partida del Junior.

"Al técnico que no le interese Teo, mejor dicho... Es un jugador diferente. Todos queremos a los buenos jugadores. No se me ha comunicado nada sobre eso. He escuchado, pero no tengo conocimiento. Teo le interesa a todos los técnicos", dijo Alberto Gamero cuando le tocaron el tema de Gutiérrez para el quince veces campeón del FPC.