Lobo Guerra despreció a Millonarios, América, y DIM, y dijo cuál es el verdadero clásico de Nacional

Una vez perdida la final por parte de Atlético Nacional frente a Millonarios por la Liga Betplay del primer semestre de 2023, muchos han sido los comentarios en torno al cuadro antioqueño, muchos de ellos tratando de hacer a un lado lo ocurrido.

Y uno de los que -aparentemente- trató de hacer 'de menos' a Millonarios fue Alejandro 'Lobo' Guerra, quien dio a conocer en sus redes sociales cuál es -desde su mirada- el verdadero clásico de Atlético Nacional.

Pues teniendo en cuenta la autoridad con la que cuenta el campeón de Copa Libertadores 2016 con el Verde, no tuvo problemas en comentar cuál es el partido más importante de Nacional, y descartó de entrada a Millonarios, América e Independiente Medellín.

¿Cuál es el verdadero clásico de Atlético Nacional?

Así, el Lobo Guerra afirmó -inesperadamente- que el verdadero clásico en cuanto a fútbol en Colombia es "Atlético Nacional vs. Once Caldas", y procedió a comentar en su cuenta de Twitter que "los demás juegos no son clásicos".

Además, el futbolista ya retirado con pasado en la Selección absoluta de Venezuela afirmó que "en el fútbol, cuando se habla de clásicos hay que ir y revisar las vitrinas, las historias de los equipos".

Consecuentemente, para Alejandro Guerra, los clásicos a nivel mundial: "Barcelona vs. Real Madrid, Boca Juniors vs. River Plate, Milán vs Inter y Manchester City vs. Manchester United".

Así las cosas, hubo una respuesta masiva a los comentarios de Alejandro Guerra, y muchos lo tomaron como una forma de hacer a un lado el 'dolor' tras perder una final con Millonarios, más allá de que esté lejos de ser la más importante de la historia Verdolaga.