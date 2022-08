Los ambiciosos objetivos de Carlos Bacca en su regreso a Junior

El retorno de Carlos Bacca al Fútbol Profesional Colombiano para vestir la camiseta de Junior es sin duda uno de los fichajes más importantes de los últimos años en el balompié nacional, teniendo en cuenta los múltiples títulos y reconocimientos que ganó el delantero en Europa.

Tras cumplir tres semanas se entrenamiento con el conjunto 'rojiblanco', sumar minutos y anotar un gol, Bacca dejó claro los objetivos que se planteó a corto, mediano y largo plazo.

El delantero explicó que espera volver a ser goleador del fútbol colombiano, además quiere ganar la décima estrella con Junior, pero también pelear un título internacional y dejar un importante aporte para el crecimiento del club en temas administrativos y de infraestructura.

"Primero en lo futbolístico. A corto plazo ser goleador del torneo, ser campeón con Junior y conseguir la décima. A mediano o largo plazo pelear un torneo internacional. A nivel de infraestructura ayudar a que la sede crezca, que el club crezca, que las categorías menores estén más cerca al Junior", afirmó Bacca en diálogo con Win Sports.

El atacante resaltó que tras tres semanas trabajando con el equipo está al 100% de sus condiciones y listo para ser titular y jugar 90 minutos.

"Llevo tres semanas haciendo buen trabajo, entrenándome al 100%. Estoy a disposición para poder jugar los 90 minutos y aportarle al equipo. Trabajo para que el equipo crezca, para marcar goles y ganar. Barranquilla no es fácil, acá siempre hay que ganar".

Carlos Bacca explicó que en Junior volvió a sentirse futbolista luego de vivir una irregular temporada con Granada en la que no sumó considerables minutos.

"Estoy contento de volver, de sentirme nuevamente futbolista, de sentirme querido. El último año no fue el mejor para mi ni para el Granada, no se consiguieron los objetivos, se descendió, no jugué mucho. Me vuelvo a encontrar con las sensaciones de ser futbolista. Espero prepararme bien, sentir el calor de la gente".

Finalmente, el delantero aclaró que ha evolucionado como futbolista y ya no es un nueve definido y se puede desempeñar en varias posiciones.

"Uno evoluciona, me fui siendo el Carlos Bacca goleador que sabía hacer goles. en Europa aprendí a ser centro delantero, segundo punta, a jugar en banda izquierda hacia adentro, aprendí muchas facetas"