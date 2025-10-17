Los cinco refuerzos que buscará Millonarios para 2026

Millonarios, con con 17 puntos, y ubicado en la decimoquinta posición de la Liga Betplay 2025-II, sigue aferrado a la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen y jugar así la fase final. A la par, la dirigencia trabaja buscando refuerzos.

En el transcurso de la temporada fue necesario cambiar de director técnico, pues la dirigencia consideró insostenible a David González y le dio paso a Hernán Torres, con quien el rendimiento no ha tenido un incremento notable; de hecho, se estudia su salida a final de semestre.

Con el fin de mejorar el desempeño en 2026 y realmente buscar títulos, la dirigencia ya busca a cinco jugadores que estén a la altura de la institución; ya se conocieron las posiciones en que el club busca reforzarse.

Cinco posiciones en las que se reforzará Millonarios

Según informó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, Millonarios está en búsqueda de dos defensas centrales, un volante de primera línea (con experiencia), un extremo y un delantero de área. En los próximos días empezarán a sonar algunos nombres.