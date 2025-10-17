Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 12:11
Los cinco refuerzos que buscará Millonarios para 2026
Actualmente los Embajadores se aferran a la chance de clasificar a cuadrangulares.
Millonarios, con con 17 puntos, y ubicado en la decimoquinta posición de la Liga Betplay 2025-II, sigue aferrado a la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen y jugar así la fase final. A la par, la dirigencia trabaja buscando refuerzos.
En el transcurso de la temporada fue necesario cambiar de director técnico, pues la dirigencia consideró insostenible a David González y le dio paso a Hernán Torres, con quien el rendimiento no ha tenido un incremento notable; de hecho, se estudia su salida a final de semestre.
Con el fin de mejorar el desempeño en 2026 y realmente buscar títulos, la dirigencia ya busca a cinco jugadores que estén a la altura de la institución; ya se conocieron las posiciones en que el club busca reforzarse.
Cinco posiciones en las que se reforzará Millonarios
Según informó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, Millonarios está en búsqueda de dos defensas centrales, un volante de primera línea (con experiencia), un extremo y un delantero de área. En los próximos días empezarán a sonar algunos nombres.
Al margen de la continuidad o no de Hernán Torres, Millonarios se reforzará, pues resulta innegable que la nómina actual se queda corta, y si el equipo aspira a disputar algún torneo internacional el próximo año, será necesario ampliar el número de inscritos.
¿Cuándo se define la continuidad de Hernán Torres en Millonarios?
El futuro de Hernán Torres en Millonarios se definirá al terminar la fase regular de la actual Liga Betplay, pues en caso de avanzar a cuadrangulares, es posible que siga al frente del equipo sin importar si llega a la final o no; si se queda fuera de los ocho, es posible que se marche.
¿Quién sería el nuevo técnico de Millonarios si sale Hernán Torres?
La dirigencia de Millonarios FC ha analizado varios perfiles para ocupar el banquillo técnico en caso de que Hernán Torres salga del equipo, y entre ellos aparece el venezolano Rafael Dudamel. No obstante, será necesario esperar al final del 'todos contra todos'.
Próximos partidos de Millonarios FC
Millonarios se alista para recibir a Atlético Bucaramanga el próximo martes 21 de octubre en El Campín, y el sábado 25 se enfrentará a Independiente Santa Fe en condición de visitante pero en el mismo escenario deportivo.
