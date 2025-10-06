Los de arriba suman: Millonarios y América a jugarse la vida entre ellos

Los dos se juegan 7 finales a partir de ahora

Tanto embajadores como diablos rojos suman 14 puntos en 13 partidos jugados, un rendimiento de casi un punto por partido lo que deja mucho que pensar entre los aficionados de estos equipos, si bien ninguno de los dos está eliminado o podría quedar matemáticamente con una derrota, en caso de no ganar se complicarían muchísimo.

La situación se pone aún más complicada viendo como los rivales directos de ambos equipos siguen sumando puntos, Cali, Tolima, Unión que quiere meterse en la pelea, Llaneros no ganó pero sumó igual que Alianza. Rivales que buscan también un lugar entre los ocho y no le permiten a estos equipos acercarse. En este momento ambos están a 6 puntos del octavo que en este momento es el Deportivo Cali, el que gane se mete directo en la pelea pero el que pierda tendría que hacer un rendimiento perfecto en las últimas 6 fechas y esperar resultados.

Suponiendo que el número mágico para clasificar sean 30 puntos (por como marcha la liga todo parece indicar que serán 29 o 28) si alguno de los dos se lleva la victoria mañana el otro tendría que ganar los 6 partidos que quedan para soñar con meterse y viendo el calendario, sobre todo de Millonarios la situación se ve realmente complicada.