Lun, 06/10/2025 - 07:41
Los de arriba suman: Millonarios y América a jugarse la vida entre ellos
Millonarios recibe a América en lo que será un partido crucial para el futuro de ambos en la liga.
La fecha 14 se jugó prácticamente toda este fin de semana y los equipos de la parte alta de la tabla sumaron por lo que para Millonarios y América el panorama se pone cada vez más gris y deberán jugarse el todo por el todo en el partido entre ambos que tienen pendiente para esta semana.
En la primera mitad del semestre ambos equipos tuvieron un rendimiento realmente bajo, con muchas más derrotas de las que no tienen acostumbrados los dos se complicaron y ahora tienen que hacer un cierre prácticamente perfecto para poder meterse a los cuadrangulares finales de la liga Betplay.
Los dos se juegan 7 finales a partir de ahora
Tanto embajadores como diablos rojos suman 14 puntos en 13 partidos jugados, un rendimiento de casi un punto por partido lo que deja mucho que pensar entre los aficionados de estos equipos, si bien ninguno de los dos está eliminado o podría quedar matemáticamente con una derrota, en caso de no ganar se complicarían muchísimo.
La situación se pone aún más complicada viendo como los rivales directos de ambos equipos siguen sumando puntos, Cali, Tolima, Unión que quiere meterse en la pelea, Llaneros no ganó pero sumó igual que Alianza. Rivales que buscan también un lugar entre los ocho y no le permiten a estos equipos acercarse. En este momento ambos están a 6 puntos del octavo que en este momento es el Deportivo Cali, el que gane se mete directo en la pelea pero el que pierda tendría que hacer un rendimiento perfecto en las últimas 6 fechas y esperar resultados.
Suponiendo que el número mágico para clasificar sean 30 puntos (por como marcha la liga todo parece indicar que serán 29 o 28) si alguno de los dos se lleva la victoria mañana el otro tendría que ganar los 6 partidos que quedan para soñar con meterse y viendo el calendario, sobre todo de Millonarios la situación se ve realmente complicada.
Cuando juegan Millonarios y América
Embajadores y diablos rojos se medirán este martes 7 de octubre de 2025 a partir de las 7:30p.m. en un partido que podría definir muchas cosas de cara al futuro de ambos en este semestre de la liga Betplay. Recordemos que ambos a parte de jugar por clasificar también tienen en la cabeza la reclasificación, en donde están al borde de quedar sin cupo a competición internacional por lo que deben sumar la mayor cantidad de puntos en estas fechas so se da el caso que no alcancen a meterse.
Lo que sí es cierto es que será un partido a muerte para ambos en el Campin se verá una final adelantada en donde los dos equipos llegan con la necesidad de una victoria y no pueden salir a especular con el resultado.
Fuente
Antena 2