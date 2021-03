Los descargos de Harold Rivera tras el agónico empate de Santa Fe

Independiente Santa Fe perdió la gran oportunidad de ser el líder único del fútbol colombiano al empatar 2-2 ante el Deportivo Pasto en la fecha 11 de la Liga Betplay. El cuadro 'Cardenal' estuvo a punto de perder el compromiso, pero al final logró igualar.

Puede ver: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Santa Fe con Pasto

Harold Rivera, técnico del equipo rojo, habló en rueda de prensa y dio sus descargos tras el rendimiento de sus jugadores, que para él tuvieron con qué llevarse el encuentro, pero por factores extras no lo lograron.

“Si bien no se consiguieron los tres puntos, me voy satisfecho con el esfuerzo del equipo, siempre queremos sumar de a tres, pero hoy nos enfrentamos a un rival que hizo el juego lento. Me parece que los mismos jugadores hicieron el juego así. Caímos en baches. Por momentos encontramos el camino, tuvimos varias situaciones y contamos con la valentía de buscar el resultado y al final fue el empate”, valoró Rivera de su grupo de jugadores.

Incluso, el estratega destacó el nivel del rival, que complicó por varios pasajes del partido. Afortunadamente, a favor de Santa Fe, se consiguió encontrar el rumbo del juego, resaltó el timonel.

“Yo creo que intentamos nuestra idea de juego, pero tuvimos al frente a un equipo que nos hizo sentir incomodos. Se fueron adelante y ni se diga. Nosotros tratamos de generar superioridad numérica. A nosotros nos tocó seguir trabajando cada vez que nos fuimos abajo", analizó.

Asimismo, Rivera indicó que Santa Fe pudo anotar otro gol, pero el juez no pitó la jugada de pena máxima. "Hubo un penal que no se pitó y eso pudo cambiar la historia del partido. Siempre hemos buscado sumar puntos”, indicó.

Le puede interesar: Santa Fe sufrió para empatar con Pasto como local en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe, que perdió la oportunidad de llegar a la cima del torneo, quedó segundo con 22 puntos, uno menos que el líder Deportivo Cali.