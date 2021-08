“Los directivos tienen las manos libres", Arias, su futuro y el plazo que le dieron en el Cali

Alfredo Arias ha dado explicaciones respecto a su futuro en el Deportivo Cali. El uruguayo insinuó, tras el anterior partido de los verdiblancos frente a Millonarios, que podía renunciar a la dirección técnica vallecaucana frente al desempeño mostrado en cinco fechas de la Liga Betplay. Sin embargo, los propios jugadores convencieron al estratega de no tomar dicha decisión en este momento.

Al respecto, el técnico uruguayo reflexionó sobre lo que se viene con el Cali en la Liga Betplay. "¿Si el futuro mío depende del resultado del domingo? Seguramente sí, pero los directivos tienen las manos libres para tomar la decisión, que exista una rescisión. Yo solo voy a cobrar hasta el último día que trabaje", dijo el ‘Charrúa’ en el Súper Combo de Radio Red Cali acerca de lo que puede pasar en los próximos días.

"Las palabras que dije al finalizar la rueda de prensa el sábado, eran pensando en la reunión que tenía al otro día con los directivos. Al salir, el presidente me manifestó que los jugadores querían hablar conmigo", añadió Arias, destacando el gesto que tuvieron sus dirigidos el sábado anterior luego del 2-2 frente a los ‘embajadores’.

"Estoy muy bien, muy fuerte, a mí me quedan las últimas curvas, en lo deportivo y en la vida. He vivido campeonatos y vice campeonatos, pero el mejor premio que me he llevado como DT, me lo llevé el sábado después de hablar con mis jugadores".

Por ahora, Deportivo Cali piensa en el próximo partido de la Liga Betplay. Enfrentará a Alianza Petrolera el domingo 22 de agosto desde las 6:05 pm. Los ‘azucareros’ tienen cinco puntos en la casilla 15.