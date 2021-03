Los dos primeros técnicos descartados en América para reemplazar a Cruz Real

América de Cali vive una situación difícil en el torneo colombiano por cuenta de los malos resultados en el inicio de la Liga Betplay y el ‘síndrome de campeón’ que se ha apoderado de la plantilla de jugadores. Además, las lesiones también han golpeado los planes escarlatas y eso ha puesto en duda la continuidad de Juan Cruz Real.

El técnico argentino nunca convenció del todo a los hinchas y la opinión deportiva en su llegada al América de Cali. Sin embargo, luego de conseguir el título de la Liga Betplay en diciembre ese ruido se calló y el DT recibió mayor respaldo, aunque con cierto recelo por algunas decisiones técnicas y en el mercado de fichajes.

No obstante, se conoció a través de Antena 2 Cali que en América no descartan la salida de Juan Cruz Real si el equipo no mejora en materia de resultados; sin embargo, eso no es algo que se dé de inmediato o que el grupo de jugadores no esté a gusto con el trabajo del timonel argentino.

Respecto a los nombres que hay en el sonajero, en el mismo espacio radial confirmaron que por ahora no es cierto lo de Leonel Álvarez ni César Torres (técnico ex Alianza que hace unos meses estuvo cerca de América). Sin embargo, en los planes de Tulio Gómez sí está fichar a un DT de alto renombre cuando se dé la salida de Cruz Real ahora o en un futuro.

América de Cali jugará este jueves ante Patriotas en Tunja, el domingo será local frente a Pereira; el siguiente jueves visita a Deportivo Cali en el clásico y luego jugará contra Once Caldas en Manizales. Estos cuatro partidos en dos semanas serán cruciales para Juan Cruz Real que suma 9 puntos en 8 partidos jugados y se mantiene optimista sobre la clasificación a los 8.

En Antena 2 Cali también mencionaron que Cristian Higuita sí está cerca de América, pero que su llegada depende de la salida de Felipe Jaramillo al fútbol chileno. Además, confirmaron la llegada de Joao Rodríguez, quien ya presenta exámenes médicos.