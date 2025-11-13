Los dos 'veteranos' que podrían salir de Santa Fe para 2026

Independiente Santa Fe prepara su participación en la Copa Libertadores 2026, pues se ganó el cupo al ser campeón de la Liga Betplay 2025-I y estará en fase de grupos, algo que no ocurre desde al temporada 2021; por ende, la dirigencia se enfoca en conformar una plantilla competitiva.

Lo primero que debe hacer la dirigencia, de la mano con el entrenador que llegue, es definir los futbolistas que seguirán integrando el primer equipo, por eso se ha venido trabajando en algunas renovaciones.

Sin embargo, en este proceso hay jugadores que no convencen del todo a la dirigencia para continuar, y se seguirá evaluando la oferta de renovación, que claramente, podría no llegar: en ese caso, hay dos experimentados que no tienen garantizada su continuidad.

¿Daniel Torres sale de Santa Fe?

El primer caso es el del mediocampista Daniel Alejandro Torres, quien volvió a Santa Fe en enero de 2024 para firmar su tercer paso por el cuadro bogotano, y desde entonces se ha consolidado como uno de los referentes. Sin embargo, su contrato vence en diciembre de 2025 y no le ha llegado oferta de renovación.