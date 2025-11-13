Actualizado:
Los dos 'veteranos' que podrían salir de Santa Fe para 2026
El Rojo disputará la próxima edición de la Copa Libertadores y desde ya confecciona su nómina.
Independiente Santa Fe prepara su participación en la Copa Libertadores 2026, pues se ganó el cupo al ser campeón de la Liga Betplay 2025-I y estará en fase de grupos, algo que no ocurre desde al temporada 2021; por ende, la dirigencia se enfoca en conformar una plantilla competitiva.
Lo primero que debe hacer la dirigencia, de la mano con el entrenador que llegue, es definir los futbolistas que seguirán integrando el primer equipo, por eso se ha venido trabajando en algunas renovaciones.
Sin embargo, en este proceso hay jugadores que no convencen del todo a la dirigencia para continuar, y se seguirá evaluando la oferta de renovación, que claramente, podría no llegar: en ese caso, hay dos experimentados que no tienen garantizada su continuidad.
¿Daniel Torres sale de Santa Fe?
El primer caso es el del mediocampista Daniel Alejandro Torres, quien volvió a Santa Fe en enero de 2024 para firmar su tercer paso por el cuadro bogotano, y desde entonces se ha consolidado como uno de los referentes. Sin embargo, su contrato vence en diciembre de 2025 y no le ha llegado oferta de renovación.
Por otro lado, quien tiene casi asegurada su salida de Santa Fe es el lateral derecho Elvis Perlaza, quien se unió al equipo en enero de 2024 tras salir libre de Millonarios y fue importante en los tres primeros semestres, pues en este cuarto no ha tenido buen rendimiento y las lesiones le han pasado factura. Su vínculo también termina en diciembre.
Así las cosas, Daniel Torres y Elvis Perlaza, ambos de 36 años, saldrían de Independiente Santa Fe a partir de 2026 en caso de que la dirigencia no les haga llegar una oferta de renovación. Los días que vienen serán definitivos.
¿Cuáles jugadores ya fueron renovados en Santa Fe?
Por ahora, Santa Fe ha renovado a jugadores clave en el título de mitad de año como Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica, Iván Scarpeta, Emanuel 'Turro' Olivera y Christian Mafla.
Cabe recordar que Santa Fe sigue sin técnico en propiedad, pero se estima que la próxima semana se haga oficial el DT que remplazará a Jorge Bava y a Francisco López, quien oficia como encargado desde la marcha del uruguayo.
