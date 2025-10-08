Los equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II

Está por disputarse la decimoquinta fecha de la Liga Betplay 2025-II, y si bien a esta altura todavía no hay equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, sí hay un par de clubes que ya no tienen opción de meterse en la próxima fase.

La Equidad y Deportivo Pasto son los dos equipos que ya están eliminados de cara a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, pues cada uno tiene once puntos, y con 18 en disputa no podrían alcanzar el umbral de clasificación.

Y es que se estima que sean necesarias 30 unidades para asegurarse en la próxima ronda de la Liga Betplay del segundo semestre, por lo que Pasto y La Equidad, al solo poder a 29 -asumiendo que ganarán todos sus partidos de la fase regular- no entrarían en los ocho mejores.

Justamente La Equidad marcha en la última posición del torneo, mientras que Deportivo Pasto es decimonoveno. En la próxima jornada se confirmaría la eliminación de más equipos.