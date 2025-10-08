Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 18:55
Los equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
Los cuadrangulares están programados para iniciar en noviembre.
Está por disputarse la decimoquinta fecha de la Liga Betplay 2025-II, y si bien a esta altura todavía no hay equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, sí hay un par de clubes que ya no tienen opción de meterse en la próxima fase.
Puede leer: ¿De qué murió Miguel Ángel Russo?
La Equidad y Deportivo Pasto son los dos equipos que ya están eliminados de cara a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, pues cada uno tiene once puntos, y con 18 en disputa no podrían alcanzar el umbral de clasificación.
Y es que se estima que sean necesarias 30 unidades para asegurarse en la próxima ronda de la Liga Betplay del segundo semestre, por lo que Pasto y La Equidad, al solo poder a 29 -asumiendo que ganarán todos sus partidos de la fase regular- no entrarían en los ocho mejores.
Justamente La Equidad marcha en la última posición del torneo, mientras que Deportivo Pasto es decimonoveno. En la próxima jornada se confirmaría la eliminación de más equipos.
Teniendo en cuenta el desempeño que se marca hasta ahora, hay tres equipos que podrían sumarse al infortunado grupo de eliminados de la Liga Betplay: Boyacá Chicó (12 puntos), Envigado FC (13) y América de Cali (14).
Prácticamente los equipos involucrados tendrán que ganar en la próxima fecha de la Liga Betplay, pues de no hacerlo quedarían fuera de la competencia prematuramente. En la contraparte, solo un club podrá asegurarse entre los ocho en la siguiente jornada.
Le puede interesar: La Selección Colombia ya tiene rival para cuartos del Mundial sub 20
¿Cuáles equipos están clasificados a cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II?
Ad portas de la decimoquinta fecha no hay ningún equipo asegurado en cuadrangulares semifinales, pero Atlético Bucaramanga podría hacerlo en caso de ganar, pues si suma de a tres frente a Unión Magdalena en casa, llegará a 30 puntos.
Fuente
Antena 2