Los fuertes números que marcan la paternidad del Tolima frente a Nacional

La derrota sufrida de Atlético Nacional ante el Deportes Tolima en la fecha 16 de la Liga Betplay, ratificó la hegemonía que tiene el elenco tolimense sobre el cuadro antioqueño desde la final del 2018, cuando Tolima venció a través de los penales a Nacional y le quitó el campeonato de mitad de año, ya que el equipo 'verdolaga' había ganado el partido de ida . Y es que desde ahí, Nacional ha presentado problemas para vencer al cuadro ‘pijao’, debido a que se han enfrentado en doce oportunidades dejando un saldo favorable para el Deportes Tolima.

Desde la final del 2018, donde el elenco de profesor Alberto Gamero consiguió la segunda estrella en la historia del elenco pijao, Nacional solamente ha vencido en una oportunidad a su rival.

En el clausura del 2019, el cuadro ‘verdolaga’ acababa una sequía de cuatro partidos sin conocer la victoria, luego de ganarle por la mínima diferencia en el estadio Atanasio Girardot con la anotación de Daniel Muñoz.

No obstante, se esperaba que la hegemonía que tenía el elenco de Ibagué terminará con ese encuentro, pero no fue así. Después de esa victoria de Nacional, el Deportes Tolima volvió a la senda ganadora y desde allí, no sabe que es perder ante el ‘Rey de Copas’ que aún no encuentra la clave para acabar con la ‘paternidad’ de su rival.

Últimos resultados de los partidos entre Nacional y Tolima

2018- clausura: Nacional vs Tolima: 1-2

2019- apertura: Tolima vs Nacional: 2-1

2019- apertura ‘playoffs’: Nacional vs Tolima: 1-2

2019- apertura ‘playoffs’: Tolima vs Nacional: 2-1

2019- clausura: Nacional vs Tolima: 1-0

2019- clausura ‘playoffs’: Tolima vs Nacional: 1-0

2019- clausura ‘playoffs’: Nacional vs Tolima: 1-1

2019- Copa Betplay - cuartos de final: Nacional vs Tolima: 0-1

2019- Copa Betplay - cuartos de final: Tolima vs Nacional: 1-1

2020: Nacional vs Tolima: 1-2

2021- Copa Betplay (2020) - cuartos de final: Tolima vs Nacional 2-0

2021- apertura: Tolima vs Nacional: 1-2