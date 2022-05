Los goleadores que no llegaron al América por culpa de Osorio; Tulio reveló la lista

El paso de Juan Carlos Osorio por América de Cali dejó más de un mal recuerdo. Los malos resultados acompañaron al estratega risaraldense y su mala relación con la directiva y la afición escarlata terminaron construyendo un ambiente complicado.

Ahora que el elenco rojo está eliminado y sin posibilidad de llegar a los cuadrangulares de la Liga Betplay, varias situaciones empiezan a conocerse en torno a la estadía del entrenador risaraldense en el equipo escarlata.

Según Tulio Gómez, máximo accionista del onceno caleño, Osorio impidió las llegadas de Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega a la casa americana.

El reconocido dirigente afirmó que la llegada de Teófilo estuvo en los planes de América. Sin embargo, Osorio le terminó bajando el dedo al fichaje y los goles de 'Teo' se fueron para el Deportivo Cali.

Para el caso de Rodallega, el ex DT señaló que era un jugador que no estaba en la edad para llegar a los diablos rojos, situación que molestó al delantero del Bahía.

Tulio señaló que estas decisiones fueron cuestionables y apuntó a las posibilidades que hubiera tenido el onceno rojo si hubiera juntado a los dos atacantes en un tridente con Adrián Ramos.

¿Se imaginan a Rodallega, Adrián Ramos y Teo Gutiérrez? Los hubiéramos tenido, pero si tengo un técnico que no me recibe a ese jugador, no se puede hacer nada. Yo los quería a ambos, porque mire lo que están haciendo”, dijo el accionista americano, en dialogo con “El Petiso” Arango.

Finalmente, el directivo señaló que uno de los problemas de su equipo fue la cantidad de jugadores que llegaron al club por solicitud de Osorio y terminaron con actuaciones bastante discretas.