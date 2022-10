Los golean y enciman la risa; reprochable actitud de jugadores de Santa Fe tras perder 4-0

Independiente Santa Fe pasó de la honra a la humillación, pues en el clásico capitalino que se disputó el miércoles anterior, remontó un 2-0 y se adjudicó la victoria ante Millonarios (3-2), pero solo cinco días después cayó 4-0 ante Alianza Petrolera, uno de los equipos que se encontraba en la lucha por no descender.

Vea también: [Video] Creyó que estaba saltando lazo: el error del arquero de Santa Fe para el 2-0 de Alianza

Y es que los dirigidos por Alfredo Arias jugaron uno de los partidos más flojos del último tiempo, en donde la imprecisión, los errores constantes y reiterativos, además de la falta de carácter fueron clave para firmar una goleada en contra que pudo ser más amplia (hubo un remate en el palo y un par de intervenciones del arquero José Silva).

Aun así, y cuando se esperaba que luego del duelo hubiera muestras de insatisfacción por parte de los futbolistas de Santa Fe, se evidenció una actitud que no era acorde con el resultado ni con lo plasmado en el terreno de juego.

Primero fue Carlos 'La Roca' Sánchez, quien fue el capitán del equipo y atendió a Win Sports recién terminado el duelo; pues el volante de marca no dio grandes muestras de frustración y apuntó en repetidas ocasiones que "cuando ganamos no fuimos los mejores y ahora no somos los peores", dejando escapar algunas risas.

Asimismo, en una rueda de prensa a la cual acudieron el entrenador Alfredo Arias y el defensa central Geisson Perea, quien tampoco mostró algo de respeto por el entorno del equipo, teniendo en cuenta que es una goleada tras un partido en el cual se jugó muy mal y que impidió la clasificación del León de forma anticipada.

Le puede interesar: Liga Betplay 2022-II: Dimayor confirmó la programación de la fecha 19

Entre tanto, Perea dejó una frase que generó inquietud en varios aficionados Cardenales, pues comentó que "debemos ser conscientes de muchas cosas que se presentan y que solo nosotros en el interno sabemos", permitiendo creer que hay problemas en el plantel de Independiente Santa Fe.

¿Cuándo es el próximo partido de Santa Fe?

Dado que ya disputó el parido correspondiente a la fecha 17 ante Millonarios, el Rojo volverá a tener acción por la jornada 18, la cual será ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería; este duelo será a las 8:15 p. m. del domingo 16 de octubre.