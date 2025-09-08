Los jugadores extrañan a sus hinchas: Referentes de América se pronuncian

En la fecha 10 de la liga Betplay se jugó la fecha de clásicos en Colombia, uno de los más llamativos era el caleño, América vs Cali, pero no se sabe que fue más triste si el partido en sí o el acompañamiento de los hinchas que no llegaron a ser más de 3000.

La hinchada de los diablos rojos decidió protestar en contra de los directivos y como manera escogieron no acompañar al equipo en el clásico, cuando en este tipo de partidos se acostumbra a tener estadio lleno, sobre todo en un equipo como América que es uno de los que más hinchas tiene en el país.

Más allá de la protesta los hinchas no se perdieron de mucho, fue un partido aburrido en el que incluso por momentos se vieron sometidos por el Cali, después del partido en zona mixta los jugadores hablaron los medios.