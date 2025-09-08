Cargando contenido

América de Cali
América de Cali
América de Cali
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 10:04

Los jugadores extrañan a sus hinchas: Referentes de América se pronuncian

Después del empate a 0 en el clásico caleño dos de los jugadores del rojo se pronunciaron sobre la falta de hinchas en el estadio.

En la fecha 10 de la liga Betplay se jugó la fecha de clásicos en Colombia, uno de los más llamativos era el caleño, América vs Cali, pero no se sabe que fue más triste si el partido en sí o el acompañamiento de los hinchas que no llegaron a ser más de 3000.  

La hinchada de los diablos rojos decidió protestar en contra de los directivos y como manera escogieron no acompañar al equipo en el clásico, cuando en este tipo de partidos se acostumbra a tener estadio lleno, sobre todo en un equipo como América que es uno de los que más hinchas tiene en el país.  

Más allá de la protesta los hinchas no se perdieron de mucho, fue un partido aburrido en el que incluso por momentos se vieron sometidos por el Cali, después del partido en zona mixta los jugadores hablaron los medios.  

“La directiva pasa, nosotros pasamos, pero la gente siempre queda” 

Uno de los que se tomó el tiempo de hablar con los medios de comunicación fue Rafael Carrascal, capitán y referente del equipo, el jugador fue muy enfático y con mucho sentimiento declaró:  

Pensé que iba a venir más gente. Yo quiero mucho a esta institución porque me ha dado mucho. Necesitamos que la gente vuelva, esto es de ellos: la directiva pasa, nosotros pasamos, pero la gente siempre queda” 

El otro que se tomó el tiempo fue el arquero Joel Graterol quien pidió a la hinchada que los acompañara y los volviera a hacer sentir la ‘fiesta roja’. 

¿Qué se le viene al América?  

Ahora es momento de pasar página y afrontar la segunda mitad del semestre de la mejor manera para conseguir la clasificación a los ocho, si bien América marcha último en liga con apenas 6 puntos, cabe recordar que tiene 2 partidos pendientes, que en caso de ganarlos quedaría muy cerca de entrar al grupo de clasificados.  

Por ahora tiene que prepararse para un duro partido en Bogotá contra la sorpresa Fortaleza el sábado 13 de septiembre y posteriormente repondrá el partido pendiente por la fecha 2 recibiendo en el Pascual a Bucaramanga el martes 16 de septiembre.  

 

