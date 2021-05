Los jugadores que le pidió Osorio al América: cuántos y en qué posiciones

La llegada de Juan Carlos Osorio al América de Cali parece que es un hecho. En días pasados el dueño del equipo caleño, Tulio Gómez indicó en medios nacionales que “todo está acordado” para que el técnico de 59 años llegue a comandar la plantilla ‘escarlata’.

Aunque no hay nada oficial, Gómez indicó en el programa caleño, América en La Red, que Osorio ha dado algunos nombres de los que podrían ser los posibles refuerzos del segundo semestre: “El señor Juan Carlos Osorio me dio una lista de jugadores. No son los que están rodando en las redes. Me pidió unos jóvenes, talentosos. Él tiene una característica: solo busca jugadores colombianos y uno de ellos está en el exterior”.

Según el dirigente americano, Osorio le entregó “ocho nombres, o sea plan A y plan B. Esperamos concretar 5 o 6. Ya estamos trabajando en eso discreta y calladamente”, con el fin de no arruinar los negocios y poder confirmarlos en los días próximos.

Por otra parte, Tulio Gómez indicó las posiciones que Juan Carlos Osorio pretende reforzar en la plantilla ‘escarlata’: “Pidió lateral Izquierdo, volante creativo y delanteros. De los jugadores que hay en América de Cali, hay 14 o 15 que le gustan mucho a Osorio. Con él estamos firmes. Nos faltan unas cositas. Eso de que se cayó, no se cayó, que Osorio pidió tal jugador es falso”.

Asimismo, dejó en claro que el tema Osorio-América va viento en popa: “Juan Carlos Osorio quiere hacer un proceso en Colombia y llevar al América de Cali a que sea campeón de la Copa Libertadores y para eso se necesita un proceso. Se necesita un buen técnico, unos buenos jugadores. Todo eso requiere caja y hay que hacer alianzas”.

Hay que recordar que América está detrás del delantero y figura de Millonarios, Cristian Arango, pero según Tulio, es algo complejo, ya que los derechos del antioqueño están divididos entre Benfica y el cuadro bogotano.