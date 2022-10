"Los jugadores también sufrimos este momento": Macalister pide perdón a la hinchada de Millonarios

Millonarios se acerca lentamente a uno de los mayores ridículos en la historia del fútbol colombiano. Los dirigidos por Alberto Gamero atraviesan un momento muy malo en lo deportivo y están a una derrota de perder todo el gran trabajo que hicieron en la primera parte del campeonato.

Los resultados tienen al 'ballet azul' al borde de quedarse sin jugar las finales de la liga. Sin embargo, una victoria ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja acabaría con los fantasmas y le daría la posibilidad de tomar aire para jugar los cuadrangulares.

Para los azules es clave que el equipo encuentre su juego y pueda definir las opciones que genera. La última derrota ante Medellín dejó muy tocados a los jugadores. Incluso, Macalister Silva, el capitán embajador salió hablar sobre lo sucedido.

"No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha, si hay alguien que pierde somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra si cambia perder. Nosotros no vamos a salir a perder", fueron las palabras de Silva.

La reacción de los hinchas azules no fue la mejor. Muchos interpretaron las palabras del volante como una referencia hacía el poco valor de lo sucedido para los hinchas. Varios aficionados apuntaron al esfuerzo que hacen para poder acompañar al equipo capitalino.

Para el futbolista, sus declaraciones fueron malinterpretadas y publicó una imagen en referencia a lo sucedido y la explicación de sus expresiones.

"El sentimiento del hincha es sagrado y lo entiendo. Lo entiendo porque soy hincha. Por eso quiero excusarme y corregir mis palabras de ayer; donde quise decir que nosotros los jugadores también sufrimos este momento. Nunca quise ofender a nuestra hinchada, ya que siempre he sido el primero en valorar su apoyo incondicional y lo que hacen", se lee en el trino del capitán embajador.

Por ahora, Millonarios tiene sus última bala ante Alianza Petrolera. Los capitalinos necesitan ganar el encuentro para meterse en los cuadrangulares. Un empate complicaría las chances y dependería de otros resultados. Mientras que la derrota acabará con toda chance.