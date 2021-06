Los primeros cuatro jugadores que saldrían de Junior tras confirmación de Amaranto

Luego de la eliminación en la Liga Betplay a manos de Millonarios y las numerosas críticas que ha recibido el equipo, la directiva de Junior decidió darle continuidad a Amaranto Perea como entrenador, pero hacer varios movimientos en la plantilla de jugadores.

Son varios jugadores los que saldrían por bajo rendimiento, pero esperan ofertas de otros clubes porque tiene contratos vigentes; mientras que a otros futbolistas se les vence el vínculo y no serían renovados. El cuerpo técnico estudia los refuerzos y las bajas, mientras algunos se han filtrado.

Uno de los que está en la puerta de salida es Jéfferson Gómez, defensor central que no ha cumplido con las expectativas y el tiburón busca una cesión para él. Sin embargo, algunos clubes interesados quieren que Junior pague su salario y eso ha imposibilitado los acuerdos.

Un caso similar vive Sherman Cárdenas, quien vuelve de una corta cesión en Santa Fe y no tiene cabida en Junior a pesar del contrato vigente. Bucaramanga es uno de los interesados, pero quieren que el tiburón pague su sueldo, aunque podrían llegar a un acuerdo de pago compartido.

Los otros dos casos de mayor cuidado son Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez, a ambos se les vence el contrato, pero viven situaciones diferentes. Borja debe volver a Palmeiras y la única forma de quedarse en Junior es que ejerzan la opción de compra que por ahora no tienen cómo pagar ante la competencia de clubes como Boca Juniors y Sao Paulo.

Entretanto, Teófilo no tiene ofertas confirmadas, pero no llegó a un acuerdo económico con Junior para renovar su contrato y no jugó los últimos partidos del elenco barranquillero en la Liga Betplay.