Los siete equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II

Entrada la recta final de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, se puede afirmar que hay siete equipos que ya están eliminados, pues frustraron anticipadamente su clasificación a cuadrangulares y no disputarán el título decembrino.

Los siete eliminados de la Liga Betplay

Los equipos que ya no tienen opciones de clasificar son La Equidad, Boyacá Chicó, Envigado FC, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Deportivo Cali. Todos ellos quedaron rezagados en la tabla tras una campaña irregular y ya piensan en lo que será la temporada 2026.

De hecho, Envigado y Unión Magdalena, no solo se quedaron por fuera de los cuadrangulares, sino que ya confirmaron su descenso a la segunda división del fútbol colombiano; en 2026 disputarán el Torneo Betplay.

La razón por la que están eliminados corre porque los cálculos -a esta altura- indican que el octavo clasificado necesitará al menos 28 puntos y una diferencia de gol positiva, cifra inalcanzable para los equipos ya citados, pese a que todos tienen varios partidos por disputar.