Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 16:37
Los siete equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
Con algunos juegos pendientes para concluir la fecha 18, se estima que con 28 puntos y diferencia de gol positiva, se puede clasificar.
Entrada la recta final de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, se puede afirmar que hay siete equipos que ya están eliminados, pues frustraron anticipadamente su clasificación a cuadrangulares y no disputarán el título decembrino.
Puede leer: Hernán Torres respondió si se va o se queda en Millonarios
Los siete eliminados de la Liga Betplay
Los equipos que ya no tienen opciones de clasificar son La Equidad, Boyacá Chicó, Envigado FC, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Deportivo Cali. Todos ellos quedaron rezagados en la tabla tras una campaña irregular y ya piensan en lo que será la temporada 2026.
De hecho, Envigado y Unión Magdalena, no solo se quedaron por fuera de los cuadrangulares, sino que ya confirmaron su descenso a la segunda división del fútbol colombiano; en 2026 disputarán el Torneo Betplay.
La razón por la que están eliminados corre porque los cálculos -a esta altura- indican que el octavo clasificado necesitará al menos 28 puntos y una diferencia de gol positiva, cifra inalcanzable para los equipos ya citados, pese a que todos tienen varios partidos por disputar.
Los seis equipos que ya clasificaron a cuadrangulares
En contraste, hay seis equipos que ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase: Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Fortaleza CEIF, Atlético Nacional, Junior FC y Deportes Tolima. Estos clubes ahora pelean por terminar primero o segundo del 'todos contra todos' para tener ventaja deportiva en la próxima ronda.
Bajo este panorama, se concluye que hay siete equipos peleando por las dos últimas plazas en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, instancia que por ahora solo tiene a tres equipos tradicionales del FPC.
Le puede interesar: Un fichaje 'cantado' del Movistar fue suspendido por dopaje
Mientras tanto, los eliminados deberán planificar sus próximos pasos, desde la continuidad de sus entrenadores hasta la reestructuración de sus plantillas, con el objetivo de volver a ser protagonistas en la próxima edición del campeonato.
¿Cuándo se juega la fecha 19 de la Liga Betplay?
La fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II quedó postergada para los días 7, 8 y 9 de noviembre. La Dimayor anunciará en las próximas horas la programación oficial con días, horarios y estadios definidos.
Fuente
Antena 2