"Los tengo entre ceja y ceja": Roldán 'advirtió' a dos jugadores que le hicieron una broma

"Hay tanta camaradería que hasta me esconden el balón, pregúntele a Dayro (Moreno) y (Carlos) Bacca, ellos me escondieron el balón, los tengo entre ceja y ceja", dijo Wilmar Roldán entre risas, haciéndole una advertencia jocosa a los dos delanteros con pasado en Selección Colombia.

Y es que incluso resulta evidente que fueron Moreno y Bacca los autores de la broma por la forma en que los dos se acercan al referee para burlarse por haber pretendido que se jugara el partido sin balón en la mitad de la cancha.

"Yo ya estaba listo para pitar, no me di cuenta y dije 'qué pasó aquí'. Cuando estos dos se me acercan y me dijeron 'te jodimos'", finalizó Wilmar Roldán acerca de la 'jugadita' que le hicieron Dayro Moreno y Carlos Bacca.