Los tres equipos que definirán el segundo descenso de la Liga BetPlay

Envigado Fc se convirtió en el primer equipo descendido de la Liga BetPlay, después de caer en condición de local en la fecha 14 ante Atlético Bucaramanga y matemáticamente quedar sin opciones de salvar la categoría.

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, en el certamen local todavía resta conocer el nombre del segundo equipo que jugará en el 2026 el Torneo BetPlay.

La institución con más peligro es Unión Magdalena, que con un promedio de 0,76 estaría muy cerca de confirmar su regreso a la segunda división.

Sin embargo, el conjunto samario aún tiene una posibilidad de mantenerse en primera categoría, ya que Boyacá Chicó y Llaneros aún no aseguran su permanencia.

De esta manera, Unión Magdalena, Boyacá Chicó, y Llaneros lucharán en las últimas fechas de la Liga BetPlay por seguir en la Liga BetPlay.