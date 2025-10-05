Cargando contenido

La Equidad y Unión Magdalena en duelo por Liga betPlay 2025-II
Futbolistas de La Equidad y Unión Magdalena
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 10:31

Los tres equipos que definirán el segundo descenso de la Liga BetPlay

Envigado se convirtió en el primer equipo descendido para la temporada 2026.

Envigado Fc se convirtió en el primer equipo descendido de la Liga BetPlay, después de caer en condición de local en la fecha 14 ante Atlético Bucaramanga y matemáticamente quedar sin opciones de salvar la categoría.

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, en el certamen local todavía resta conocer el nombre del segundo equipo que jugará en el 2026 el Torneo BetPlay.

La institución con más peligro es Unión Magdalena, que con un promedio de 0,76 estaría muy cerca de confirmar su regreso a la segunda división.

Sin embargo, el conjunto samario aún tiene una posibilidad de mantenerse en primera categoría, ya que Boyacá Chicó y Llaneros aún no aseguran su permanencia.

De esta manera, Unión Magdalena, Boyacá Chicó, y Llaneros lucharán en las últimas fechas de la Liga BetPlay por seguir en la Liga BetPlay.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

20. Unión Magdalena - 0,76
19. Envigado - 0,83
18. Boyacá Chicó - 1,02
17. Llaneros - 1,15
16. La Equidad - 1,15
15. Deportivo Cali - 1,19
14. Alianza - 1,25
13. Deportivo Pasto - 1,28
12. Deportivo Pereira - 1,32
11. Fortaleza - 1,33
10. Once Caldas - 1,36
9. Águilas Doradas - 1,48
8. Bucaramanga - 1,50
7. Santa Fe - 1,57
6. Junior - 1,62
5. Nacional - 1,64
4. Medellín - 1,65
3. América - 1,66
2. Millonarios - 1,68
1. Tolima - 1,70

¿Cuándo se podría definir el segundo equipo descendido?

Teniendo en cuenta el calendario de la Liga BetPlay, el segundo equipo descendido para la temporada 2026 se podría conocer en la fecha 16.

Unión Magdalena necesitaría ganar todas las jornadas que restan para salvarse y además esperar que Boyacá Chicó y Llaneros cedan puntos.

