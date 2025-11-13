Los tres equipos que no les alcanzó: Quedaron en la puerta de los ocho

Alianza FC: un cierre insuficiente

El equipo vallenato peleó buena parte del semestre entre los ocho, pero el tramo final le pasó factura. La irregularidad en los últimos juegos, especialmente como visitante, terminó costándole puntos clave que lo habrían mantenido con vida. Aunque mostró fases de buen fútbol, nunca logró sostener la solidez defensiva necesaria para cerrar la clasificación.

No logró sacar ni siquiera un empate en Bogotá lo que lo habría dejado adentro por lo que tendrá que salir a vacaciones anticipadas mientras Santa Fe va a los cuadrangulares.

El proyecto deja sensaciones positivas, pero también la tarea clara de afinar la regularidad si quiere volver a pelear arriba.

Águilas Doradas: del protagonismo a la decepción

El equipo de Rionegro viene con unas buenas temporadas en la espalda, pero en esta ocasión no lograron revalidar lo bueno que había sido el arranque de campeonato, tuvieron una campaña muy irregular que los dejaba esta última fecha necesitando no solo la victoria sino que América no ganara, resultado que se dio.

Sin embargo el conjunto dorado no pudo conseguirlo, perdió 2-1 con Tolima y se despidió del semestre.

Once Caldas: una reacción tardía

Por último está el Once, que llegaba con opciones casi milagrosas para poder meterse, necesitaba golear y una serie de resultados, sin embargo no logró pasar del empate con Cali lo que los deja completamente eliminados.

Un equipo que no supo equilibrar el peso entre torneo internacional y liga doméstica y que pese a su recuperación en la segunda mitad del semestre se quedó afuera de cuadrangulares.