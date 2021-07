Los tres nombres que Junior maneja para reemplazar a Amaranto Perea

La eliminación del Junior en la Copa Sudamericana deja en el aire la situación del técnico Luis Amaranto Perea, que ya tiene en su haber varias eliminaciones a cuestas del conjunto barranquillero. Varios hinchas ya piden su salida, y aunque todavía no se conoce nada al respecto, hay tres opcionados a reemplazarlo.

Según se pudo conocer en Antena 2, los nombres que han sido acercados al club son en su orden el de Juan Cruz Real, Pablo Repetto y Gustavo Costas. El primero parecería contar con la primera opción para arribar al 'Tiburón', luego de haber logrado el título con el América en el pasado mes de diciembre.

Repetto, por otro lado, has sido muy conocido desde que dirigió a Independiente del Valle que llegó a la final de la Libertadores de 2016. Asimismo, ha estado en varios clubes conocidos de Sudamérica y se encuentra sin equipo.

Por último, Gustavo Costas es un entrenador también muy conocido en el mercado por lo hecho en equipos como Independiente Santa Fe, donde salió varias veces campeón y consiguió la Suruga Bank en Japón. Su nombre es analizado por parte de las directivas y actualmente está sin dirigir.

Estos son los entrenadores que podrían sustituir a Perea, quien todavía no se sabe qué pasará con el contrato que tiene. Hasta ahora de manera oficial no se ha dicho nada y Junior confiaría en él para el encuentro de este domingo ante Envigado. No obstante, si llega un nuevo mal resultado, lo más seguro es que salga de la institución.