Los tres partidos aplazados de la Liga BetPlay 2025-II: DIMAYOR lo confirmó

A falta de una semana para que comience la fiesta de la Liga BetPlay 2025 en su segundo semestre se conocieron todos los detalles acerca de la programación completa desde la primera jornada a la penúltima, dado que, seguramente, con las necesidades de cada club, la vigésima fecha se jugará con varios partidos en simultáneo.

Con ese detalle que hace imposible definir la programación de la última fecha, la DIMAYOR definió la suerte de Independiente Santa Fe que oficia como campeón, además de los otros 19 clubes que componen el fútbol colombiano. En la fase regular de la Liga BetPlay se mantienen la fecha de clásicos que será en la mitad del torneo justo en la décima jornada.

Sumado a lo anterior, también hay que destacar lo que había explicado el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga en la última conferencia de prensa en donde indicó que a partir del segundo semestre, cada fecha estaría compuesta por dos partidos el viernes, cuatro el sábado y cuatro el domingo para, desde un principio, tener claridad con la organización fecha tras fecha.

Habrá fecha entre semana en la tercera jornada con partidos entre martes a jueves y el viernes 25 de julio arrancará la cuarta jornada. Además de este tema, pese a los esfuerzos por la organización, ya hay tres partidos aplazados que deben confirmar programación con el pasar de las siguientes fechas.

LOS TRES PARTIDOS QUE ESTÁN APLAZADOS

El primer tema que hay que revisar es el hecho de que, en la jornada inicial, Millonarios no jugará en julio, sino que deberá esperar hasta el mes de agosto para hacer su debut contra Unión Magdalena en condición de local por una intervención en El Campín bajo la planeación de la remodelación del recinto deportivo.

Así las cosas, el partido se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los albiazules debutarán el domingo 20 de julio por la segunda fecha en casa ante el Deportivo Pasto.

Millonarios no es el único equipo que tuvo que reprogramar su partido, pues, la DIMAYOR dio a conocer que hay tres partidos aplazados, y que puede haber más en caso de que los clubes representantes en copas internacionales pasen de octavos de final.

ATLÉTICO BUCARAMANGA, ONCE CALDAS Y AMÉRICA APLAZAN PARTIDOS

Justo en la segunda fecha, la Liga BetPlay se cruza con partidos de Copa Sudamericana en donde participan Bucaramanga, Once Caldas y América en los Play-Offs. En ese orden de ideas, los tres equipos tendrán que esperar al calendario para confirmar sus respectivos juegos.

En el caso de la segunda fecha, el duelo entre América de Cali vs Atlético Bucaramanga que estaba agendado para la semana del viernes 18 al domingo 20 de julio tendrá que ser reagendado, dado que se cruza con los juegos ante Bahía y Atlético Mineiro en Copa Sudamericana.

Por su parte, en la tercera jornada de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga vs Once Caldas y Deportivo Pasto vs América de Cali también se verán reprogramados por competencias internacionales. Otros encuentros de las últimas jornadas podrían ser aplazados dependiendo de la participación de los clubes colombianos en Copa Sudamericana y Libertadores con Atlético Nacional.