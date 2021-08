Los tres partidos que tendrá el América y que pondrían en jaque a Osorio

El presente de América de Cali en el semestre no es nada parecido a como se pintaba cuando llegó Juan Carlos Osorio. Desde que se anunció el fichaje del estratega se vislumbraba un conjunto ‘escarlata’ con poderío ofensivo y ganador de los compromisos que tuviese por delante.

Sin embargo, de los partidos que ha jugado en la Liga Betplay, al cuadro caleño se le han visto varios defectos: la falta de juego, definición, concentración y lo más importante, resultados.

América en la Liga Betplay ha jugado seis compromisos de los cuales ha obtenido tres victorias, un empate y dos derrotas que lo dejan ubicado en la séptima casilla con diez unidades. En ciertas palabras ‘está bien’, pues está cumpliendo con estar dentro de los clasificados, pero la hinchada no estaría pasando por alto la falta de definición, ya que solamente han convertido siete goles y han recibido cinco.

Por tal razón, Osorio y sus jugadores tienen la primera prueba este domingo ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. América deberá aprovechar el cambio de técnico del conjunto ‘cardenal’ y empezar a convertir las opciones que tenga y conseguir los tres puntos.

A mitad de semana deberá jugar en Montería el todo o nada por la Copa Betplay ante Jaguares. El partido de ida de los octavos de final quedó igualado sin goles, por lo que esta será una prueba para el conjunto caleño que ya quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

El último reto será ante el Deportes Quindío. Se espera que en este compromiso las cosas en la interna de América hayan mejorado y que los ánimos entre hinchas y cuerpo técnico estén mejor para conseguir los objetivos por los cuales Osorio firmó con los ‘Diablos Rojos’.

Hay que recordar que desde la cuarta jornada, América no gana y además, no convierte. El último partido con el que se quedó con los tres puntos fue ante Once Caldas, en esa oportunidad convirtió Adrián Ramos. Desde ese momento no sabe lo que es celebrar.