Los tres 'pecados' que condenan al Millonarios de Gamero

Millonarios no levanta cabeza luego de un prometedor arranque en el fútbol colombiano. El equipo que dirige Alberto Gamero perdió de local ante Jaguares por 2-0 en la fecha 10 de la Liga Betplay. El cuadro 'Embajador' tiene varios problemas que, sin duda, afectan el rendimiento de la escuadra.

Los tres 'pecados' que condenan al conjunto de Alberto Gamero pasan por su desequilibrada defensa, constantes lesiones de jugadores importantes y falta de definición.

Mire acá: Gamero señaló cuáles fueron los errores de Millonarios que le costaron la derrota

Defensa frágil

Millonarios es, de los equipos que pelean por entrar a los ocho, el de más goles en contra con 11. Incluso, si logra entrar a los octagonales el único que se le acerca es Junior que tiene 10 y dos partidos más jugados. Cifra preocupante para una escuadra que todavía no tiene el equilibrio necesario.

El elenco capitalino ha hecho 11 goles, pero de nada sirve si ha recibido los mismos. Este ítem es crucial para un hipotético desempate en la lucha por entrar a disputar por el título.

Equipo sin gol

En los últimos partidos los dirigidos por Gamero tienen un factor determinante: tienen el control del balón, intentan proponer, pero no logran abrir la defensa rival muchas veces, o fallan las opciones que les queda. Ello también ha tenido que ver con que no ha contado con todo su 'arsenal' en el frente ofensivo, pero las fechas pasan y no llega la regularidad.

Las lesiones, un grave problema en el presente azul

El 'Embajador' sufre en este aspecto. Las dos contrataciones estrella, Fernando Uribe y Fredy Guarín, se encuentran con problemas físicos. El equipo queda a merced de Jader Valencia o del 'Chicho' Arango, este último también ha tenido inconvenientes que lo hicieron perderse algunos encuentros.

Lea aquí: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Millonarios con Jaguares

Aunque el nivel de Arango es muy bueno, él no puede ser solo el responsable para marcar goles en el 'albiazul'.

El tiempo pasa y Millonarios necesita sumar de a tres lo más rápido posible. Solamente ha conseguido 3 puntos de los últimos 12 disputados, cifra que genera dudas en lo que se está haciendo en el club.

Por ahora, el conjunto de Gamero es noveno con ocho partidos jugados de diez que debería tener, 13 unidades, una diferencia de cero y dos encuentros aplazados.