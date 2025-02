Los tres técnicos de la Liga Betplay que estarían próximos a ser despedidos

Avanza la Liga Betplay y con ella, como era de esperarse, una lista larga de directores técnicos que estarían en la cuerda floja tras no haber conseguido los primeros objetivos planteados para el inicio de este 2025.

El más reciente equipo que se quedó sin entrenador fue Independiente Santa que, en la jornada de este miércoles 26 de febrero, anunció la salida de Pablo Peirano tras quedar eliminados de la Copa Libertadores.

Pero las cosas no se detendrán ahí y por eso, desde ya suenan tres nombres de directores técnicos que podrían ser despedidos de sus respectivos equipos.

El primero de ellos es César Farías, actual entrenador de Junior, que no ha hecho una buena campaña en la Liga Betplay y en caso de no avanzar en Copa Sudamericana ante el América, el venezolano firmaría su boleto de salida del club 'tiburón'. Junior es noveno en la tabla de posiciones del torneo local con apenas nueve puntos sumados de 18 posibles.

Por su parte, se habla de Jorge 'Polilla' Da Silva y el punto de quiebre sería precisamente el partido de Copa Sudamericana con Junior que se jugará en el Metropolitano de Barranquilla el próximo 6 de marzo. Aunque los 'escarlatas' son segundos en la tabla de posiciones de la Liga, parece que el juego de América todavía no convence ni a las directivas ni a los hinchas.

Y finalmente, pero no menos importante, se habla de Gustavo Florentín, quien llegó hace poco al Atlético Bucaramanga tras la salida de Rafael Dudamel, pero todavía no encuentra al equipo y es último en la Liga Betplay con solo dos puntos y ningún partido ganado.

Así las cosas, solo queda esperar lo que pasará en los siguientes días, los cuales serán cruciales para definir el futuro de estos técnicos, quienes deberán mejorar en resultados o serán despedidos antes de lo esperado.