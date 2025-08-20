Lucas González destapó el gran problema que tiene el futbolista colombiano

El entrenador Lucas González regresó al Fútbol Profesional Colombiano al ser el actual director técnico de Deportes Tolima, equipo con el que ha ido de menos a más en la Liga BetPlay, ya que actualmente se ubica en la segunda posición con 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

González ha demostrado un importante cambio en su estilo de juego, teniendo en cuenta que en el pasado, cuando estaba al frente de América de Cali y de Águilas Doradas dejaba ventajas en defensa, a pesar de la contundencia en ataque.