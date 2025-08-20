Actualizado:
Lucas González destapó el gran problema que tiene el futbolista colombiano
El entrenador Lucas González regresó al Fútbol Profesional Colombiano al ser el actual director técnico de Deportes Tolima, equipo con el que ha ido de menos a más en la Liga BetPlay, ya que actualmente se ubica en la segunda posición con 13 puntos, luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas.
González ha demostrado un importante cambio en su estilo de juego, teniendo en cuenta que en el pasado, cuando estaba al frente de América de Cali y de Águilas Doradas dejaba ventajas en defensa, a pesar de la contundencia en ataque.
Lucas González y el problema del futbolista colombiano
Este miércoles 20 de agosto, Lucas González explicó en Planeta Fútbol de Antena 2 el gran problema que tendrían los futbolistas colombianos.
"El jugador colombiano está muy subestimado desde el punto de vista cognitivo. Los futbolistas colombianos son muy inteligentes. La diferencia está en la formación, a los chicos en Europa les hablan de conceptos tácticos y del juego. Acá se habla muy poco, inclusive en el fútbol profesional. No es que les cueste por ser colombianos y es que al jugador colombiano no se le ha educado en conceptos tácticos desde pequeños", dijo.
Por otro lado, González describió la dificultad que ha tenido él para iniciar la competencia e implementar su estilo de juego.
"No tiene que ver mucho con el jugador, en mi caso, para cualquier entrenador empezar a competir, después de nueve sesiones para los jugadores es muy poco. Sobre todo cuando no se está en competición. Es difícil llegar y exigir desde el punto de vista condicional y físico".
