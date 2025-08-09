Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 20:05
Lucas González dio la clave del buen momento de Deportes Tolima
González destacó la victoria de Deportes Tolima sobre América en la fecha 6 de la Liga BetPlay.
Deportes Tolima pasa por un buen momento en la Liga BetPlay al lograr este sábado 9 de agosto su tercera victoria, después de derrotar en condición de visita a América de Cali con marcador de 1-0 en duelo válido por la fecha 6.
El equipo ibaguereño se impuso gracias a la anotación de Juan Pablo Nieto y ahora se ubican en la quinta posición con 10 puntos.
Uno de los aspectos que más se ha destacado en el rendimiento de Deportes Tolima ha sido la capacidad de mantener su arco en cero en los últimos cuatro partidos jugados por Liga BetPlay.
Al respecto, el director técnico Lucas González dio la clave para logar uno de sus objetivos en la institución pijao.
"Mantener el arco en cero es uno de los objetivos que nos trazamos. Tenemos muy buenos jugadores, esa es la clave, con gente comprometida es posible", dijo.
Por otro lado, González valoró que Deportes Tolima cumplió con un destacado rendimiento en el primer tiempo ante América, pero se lamentó por el cambio de actitud y pérdida del balón en la segunda mitad.
"Fue un partido ante un excelente rival. En la primera parte lo hicimos bien y en la segunda mitad estuvimos lejos del juego que queremos. Los jugadores demostraron ganar, carácter y sacrificio", afirmó.
Fuente
Antena 2