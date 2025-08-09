Lucas González dio la clave del buen momento de Deportes Tolima

Uno de los aspectos que más se ha destacado en el rendimiento de Deportes Tolima ha sido la capacidad de mantener su arco en cero en los últimos cuatro partidos jugados por Liga BetPlay.

Al respecto, el director técnico Lucas González dio la clave para logar uno de sus objetivos en la institución pijao.

"Mantener el arco en cero es uno de los objetivos que nos trazamos. Tenemos muy buenos jugadores, esa es la clave, con gente comprometida es posible", dijo.