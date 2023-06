Lucas González fue realista, habló del fracaso en cuadrangulares y su continuidad en Águilas

Águilas Doradas fue uno de los equipos revelación en la fase de todos contra todos dentro de la Liga Betplay y aunque se esperaba que fuera uno de los favoritos en los cuadrangulares finales, fue todo lo contrario y terminó siendo uno de los llamados 'fracasos' en esta fase del torneo.

En los cinco partidos que ya disputó, perdió cuatro y empató uno y la última gran hazaña fue la goleada que se llevó este sábado por cuenta de Deportivo Pasto, equipo que anotó tres goles y terminó hundiendo al de Rionegro.

Tras esta situación, salió el entrenador Lucas González a aterrizar a su equipo y a detallar lo que tuvo que vivir en el último partido: “Pasto es un excelente equipo. Desafortunadamente no tuvimos una buena segunda parte y ellos fueron eficaces. Tres goles en 45 minutos duelen mucho. Hay aspectos que son difíciles de medir porque el fútbol lo juegan seres humanos, a veces pensamos que son robots que no tienen derecho a fallar. El cerebro genera emociones y eso no se puede cuantificar”.

Después se refirió a los siguientes objetivos, los cuales hacen pensar que continuará bajo el mando de Águilas: “El objetivo el próximo semestre será ir a un torneo internacional. Este equipo nunca ha ido a una Copa Libertadores y sería hermoso, es un objetivo ambicioso pero para eso estamos. Siempre dije que teníamos una base de jugadores para pelearle a cualquiera en Colombia y lo demostramos. Sin Jeison Quiñones y Kevin Castaño nos costó mucho”.

“Estamos tristes porque habíamos hecho una muy buena campaña. Ahora mismo es inevitable que seamos víctimas de nuestro propio éxito, a la interna sentíamos que era posible llegar a la final. Se nos cerró el arco. La intención mía es continuar acá, tengo contrato hasta diciembre y espero llevar al club a aspirar a ese cupo de Copa Libertadores”, finalizó diciendo.

Con esta situación, es entonces casi un hecho que no habrá cambios en el banquillo de Águilas, equipo que sufre hoy después de hacer casi una campaña perfecta durante la primera ronda de la Liga Betplay 2023-I.