Lucas González se ilusiona con Deportes Tolima: "quieren salir campeones"

Tolima quiere ser campeón

Al término del partido, Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, destacó el desempeño de sus dirigidos, pero también recalcó que los jugadores del plantel 'pijao' "quieren ser campeones".

"El mérito es de los jugadores. Estos chicos quieren salir campeones. Ellos sienten que pueden ser campeones. Para intentar ser campeón hay que intentar ganarle a todo el mundo", dijo González.

El entrenador de Deportes Tolima reiteró su respeto hacia el grupo de futbolistas y valoró la actitud de su equipo de tratar de jugar de la misma manera como local o visitante.

"Mi respeto y admiración a ellos por que salen a jugar los partidos en cualquier estadio. No ha tocado jugar en estadio difíciles. Es difícil salir e internar coger el balón y jugar para adelante cuando estás de visitante", agregó.