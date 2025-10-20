Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 21:11
Lucas González se ilusiona con Deportes Tolima: "quieren salir campeones"
Tolima llegó a 26 puntos en la Liga BetPlay.
Deportes Tolima dio un paso importantísimo para conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al derrotar este lunes 20 de octubre a La Equidad con marcador de 2-0 en condición de visita en el estadio Metropolitano de Techo en partido válido por la fecha 16.
Con la victoria, el equipo 'pijao' llegó a 26 puntos que lo ubican en la sexta posición del certamen a falta de cuatro jornadas para terminar la fase todos contra todos.
Tolima quiere ser campeón
Al término del partido, Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, destacó el desempeño de sus dirigidos, pero también recalcó que los jugadores del plantel 'pijao' "quieren ser campeones".
"El mérito es de los jugadores. Estos chicos quieren salir campeones. Ellos sienten que pueden ser campeones. Para intentar ser campeón hay que intentar ganarle a todo el mundo", dijo González.
El entrenador de Deportes Tolima reiteró su respeto hacia el grupo de futbolistas y valoró la actitud de su equipo de tratar de jugar de la misma manera como local o visitante.
"Mi respeto y admiración a ellos por que salen a jugar los partidos en cualquier estadio. No ha tocado jugar en estadio difíciles. Es difícil salir e internar coger el balón y jugar para adelante cuando estás de visitante", agregó.
Finalmente, Lucas González lamentó el hecho de haber cedido puntos en condición de local y recalcó lo que debe mejorar el plantel para próximos compromisos.
"Tolima no cambia la forma de jugar de local ni de visitante. Nos ha tocado empezar perdiendo partidos de local y noes cuesta remontar. Hay que tener actitud para darle la vuelta y saber que se puede ganar los partidos. Entrenar un poco más, tener un poco más de convicción y de confianza", afirmó.
Fuente
Antena 2