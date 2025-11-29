Luciano Pons eligió equipo para el 2026; Bucaramanga ya está enterado

Los números de Luciano Pons en el Atlético Bucaramanga

El atacante que también tuvo un paso exitoso y recordado en el Deportivo Independiente Medellín, no ha defraudado en su paso por el equipo ‘auriverde’ y ha celebrado varios goles en varias competencias distintas.

Por ejemplo, en la Copa Libertadores 2025 logró anotar 3 goles en 5 partidos disputados, misma estadística para su participación en la presente edición de la Copa BetPlay, recordando además que en la Liga BetPlay del semestre pasado, Pons registró 6 goles y 3 asistencias en 15 compromisos jugados.

Un delantero de temer que es garantía de gol y que seguiría en el Atlético Bucaramanga para el 2026, demostrando su comodidad y compromiso en el equipo ‘Leopardo’, que recordemos pelea por un cupo en torneo internacional para la siguiente temporada a través de la Tabla de Reclasificación.