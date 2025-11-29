Actualizado:
Luciano Pons eligió equipo para el 2026; Bucaramanga ya está enterado
El delantero argentino es uno de los goleadores de la actual Liga BetPlay.
Luciano Daniel Pons comanda junto con el polaco Francisco David Fydriszewski, la tabla de goleadores de la presente Liga BetPlay, ambos con 11 anotaciones en esta competencia y demostrando su gran valía para sus respectivos clubes (Bucaramanga y Medellín).
El delantero argentino de 35 años generaba dudas con respecto a su futuro en el Atlético Bucaramanga, pues terminaba su préstamo en el equipo ‘Leopardo’ este diciembre y debía volver a las filas de la Universidad de Chile, club dueño de sus derechos deportivos.
Bucaramanga tomó decisión con la renovación de Luciano Pons
El conjunto dirigido por el técnico Leonel Álvarez, que se encuentra actualmente disputando los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, ha decidido hacer valida la opción de compra por el delantero y desembolsar los 300 mil dólares que la Universidad de Chile le exigía por su traspaso definitivo, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.
La fuente indica que ahora el Atlético Bucaramanga y el goleador argentino discutirán los detalles de su nuevo contrato, donde se establecerá su salario y el tiempo por el que firmará con el conjunto ‘Leopardo’.
Los números de Luciano Pons en el Atlético Bucaramanga
El atacante que también tuvo un paso exitoso y recordado en el Deportivo Independiente Medellín, no ha defraudado en su paso por el equipo ‘auriverde’ y ha celebrado varios goles en varias competencias distintas.
Por ejemplo, en la Copa Libertadores 2025 logró anotar 3 goles en 5 partidos disputados, misma estadística para su participación en la presente edición de la Copa BetPlay, recordando además que en la Liga BetPlay del semestre pasado, Pons registró 6 goles y 3 asistencias en 15 compromisos jugados.
Un delantero de temer que es garantía de gol y que seguiría en el Atlético Bucaramanga para el 2026, demostrando su comodidad y compromiso en el equipo ‘Leopardo’, que recordemos pelea por un cupo en torneo internacional para la siguiente temporada a través de la Tabla de Reclasificación.
