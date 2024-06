Luis 'Chino' Sandoval rompió el silencio y habló de sus supuestos actos de indisciplina

Luis Fernando 'chino' Sandoval, delantero de 25 años, fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín, después de sus polémicas salidas de Deportivo Cali y Real Cartagena.

El fichaje de Sandoval ha generado múltiples comentarios, principalmente en los aficionados de Medellín, teniendo en cuenta que el futbolista ha estado involucrado en supuestos actos de indisciplina.

Al respecto, el jugador se pronunció y dio versión con respecto a lo sucedido en Cartagena. Sandoval explicó que +el cumplió años el 1 de junio, pero en dicha fecha estaba concentrado con el equipo para jugar frente a Atlético Huila en los cuadrangulares del Torneo BetPlay.

A su regreso a la capital del departamento de Bolívar, el atacante fue recogido por su familia en el aeropuerto y llevado su vivienda en donde le tenían preparada una sorpresa de cumpleaños.

"Yo cumplí el 1 de junio. Jugamos ese día contra el Huila en Neiva. Perdimos 0-2. Veníamos golpeados, todo el equipo. Cuando regreso mi señora me recogió en el aeropuerto y me llevo a mi lugar de residencia. Cuando llego me encuentro con la sorpresa que estaban mi mamá, mis hermanos, toda mi familia. Estaban esperando para darme una sorpresa de cumpleaños. Compartimos con la familia, mi señora llevó a un cantante de Cartagena y a un DJ amigo mío, no le vi malicia", dijo.

El 'chino' Sandoval manifestó que al día siguiente entrenó con normalidad y fue hasta el martes que se encontró con la sorpresa de que no iba a jugar más.

"Fueron quejas de os vecinos y en el equipo tomaron la decisión de no convocarme, por que yo seguí entrenando con el grupo, pero son decisiones que toma el cuerpo técnico", explicó.

Finalmente, Sandoval aseguró que a él le gusta divertirse como "todo jugador joven", aunque también dejó claro que espera destacarse en Deportivo Independiente Medellín.