Luis Javier Suárez confesó en cuáles equipos del FPC le gustaría jugar

Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero samario, hoy jugador del Sporting de Lisboa, viene de firmar una actuación inolvidable con la Selección Colombia: cuatro goles en la goleada 6-3 sobre Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias.

A sus 27 años, se consolida como uno de los mejores atacantes colombianos en la actualidad y parece que se ha ganado un lugar en al convocatoria de la Tricolor para la Copa del Mundo 2026.

Luis Suárez confesó que quiere jugar en el fútbol colombiano

Pero más allá de su presente en Europa, Suárez no esconde un anhelo: volver algún día al fútbol colombiano y vestirse con las camisetas de Junior o Unión Magdalena. Lo confesó en una entrevista reciente, en la que habló de sus raíces y de su cariño por los clubes de la Costa.

Hincha del Unión Magdalena desde niño, Suárez recordó que creció viendo al equipo de su ciudad en la B. Esa cercanía le despertó el deseo de defender esos colores más adelante en su carrera, y sería más especial para él si lo hiciera en la primera división.