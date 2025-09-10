Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 17:37
Luis Javier Suárez confesó en cuáles equipos del FPC le gustaría jugar
El jugador de 27 años solo se ha desempeñado en un equipo colombiano, y este era de la segunda división.
Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero samario, hoy jugador del Sporting de Lisboa, viene de firmar una actuación inolvidable con la Selección Colombia: cuatro goles en la goleada 6-3 sobre Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias.
A sus 27 años, se consolida como uno de los mejores atacantes colombianos en la actualidad y parece que se ha ganado un lugar en al convocatoria de la Tricolor para la Copa del Mundo 2026.
Luis Suárez confesó que quiere jugar en el fútbol colombiano
Pero más allá de su presente en Europa, Suárez no esconde un anhelo: volver algún día al fútbol colombiano y vestirse con las camisetas de Junior o Unión Magdalena. Lo confesó en una entrevista reciente, en la que habló de sus raíces y de su cariño por los clubes de la Costa.
Hincha del Unión Magdalena desde niño, Suárez recordó que creció viendo al equipo de su ciudad en la B. Esa cercanía le despertó el deseo de defender esos colores más adelante en su carrera, y sería más especial para él si lo hiciera en la primera división.
Sin embargo, también guarda un aprecio especial por Junior. “Por sentido de pertenencia con la Costa, siempre me ha gustado el Junior de Barranquilla”, reconoció el goleador de 27 años.
Carlos Bacca le pidió a Luis Javier Suárez ir al Junior
Incluso, reveló que Carlos Bacca, cuando coincidieron en Granada, le aconsejaba pensar en un futuro vestido de rojiblanco. “Me decía que Junior sería un gran lugar para mí”, confesó Suárez.
Por ahora, el delantero seguirá en Europa, donde ha jugado para Granada, Valladolid, Real Zaragoza, Olumpique de Marsella, Almería y ahora Sporting de Lisboa. En Colombia apenas vistió la camiseta de Leones antes de dar el salto al exterior.
Con 27 goles en 38 partidos la temporada pasada, su nombre ya suena como pieza fija en la Selección. Y aunque el regreso a Colombia todavía no tiene fecha, Junior y Unión Magdalena ya sueñan con verlo en sus filas.
Antena 2