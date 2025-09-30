Cargando contenido

Medellín se quedaría sin importante figura durante 2025
Liga Betplay
Mar, 30/09/2025 - 14:36

Luto en Medellín en plena Liga BetPlay

El equipo antioqueño lucha por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Deportivo Independiente Medellín ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2025, después de haberse quedado con el subtítulo en la Liga BetPlay del primer semestre y estar luchando por los puestos de privilegio en la segunda mitad del año.

Sin embargo, este martes 30 de septiembre se confirmó una mala noticia en el equipo antioqueño, después de que se comunicara el fallecimiento de Alberto Serna Urrutia, padre del mediocampista Alexis Serna Romaña.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alberto Serna Urrutia, padre de Alexis Serna. Enviamos un mensaje de aliento a él, sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Nuestras oraciones están con ustedes", comunicó Medellín en sus redes sociales.

Los números de Alexis Serna en Medellín

En el segundo semestre de 2025, Alexis Serna solo ha disputado cuatro partidos, de los cuales fue titular en una ocasión.

Serna ha sumado 127 minutos en cancha sin anotaciones ni asistencias.

Medellín busca la clasificación

En la Liga BetPlay, Deportivo Independiente Medellín está muy cerca de clasificar a los cuadrangulares semifinales al ubicarse en la tercera posición del campeonato con 24 puntos.

El equipo antioqueño necesitaría, como mínimo, seis unidades para asegurar el boleto a la siguiente etapa del certamen.

Fecha 14
Medellín Vs Santa Fe

Fecha 15
Once Caldas Vs Medellín

Fecha 16
Medellín Vs Fortaleza

Fecha 17
Atlético Nacional Vs Medellín

Fecha 18 
Medellín Vs Atlético Bucaramanga

Fecha 19
Deportivo Pereira Vs Medellín

