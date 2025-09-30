Luto en Medellín en plena Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín ha sido gran protagonista del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2025, después de haberse quedado con el subtítulo en la Liga BetPlay del primer semestre y estar luchando por los puestos de privilegio en la segunda mitad del año.

Sin embargo, este martes 30 de septiembre se confirmó una mala noticia en el equipo antioqueño, después de que se comunicara el fallecimiento de Alberto Serna Urrutia, padre del mediocampista Alexis Serna Romaña.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alberto Serna Urrutia, padre de Alexis Serna. Enviamos un mensaje de aliento a él, sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Nuestras oraciones están con ustedes", comunicó Medellín en sus redes sociales.