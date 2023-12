Luto en Millonarios antes de finalizar 2023

Adicionalmente, el propio futbolista compartió la noticia en su cuenta de Instagram en donde publicó algunas fotografía junto a su padre y dejó un sentido mensaje.

"Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba…

Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, se que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro que me acompañaras y me guiaras en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi.

Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días… algún día nos volveremos a ver.♥️

Reinel Carvajal Ocampo

06/11/1968 - 24/12/2023 👼🏽"