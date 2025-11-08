Luto en Millonarios: falleció pieza clave de la estrella 14 de 2012

A Millonarios se le acabó la ilusión y la esperanza en la Liga BetPlay 2025-II. Lo que empezó con malos resultados, terminó con la eliminación de manera oficial. Con el empate frente a Envigado en condición de visitante, el equipo dirigido por Hernán Torres no pudo seguir en la pelea cuando, matemáticamente, todavía tenía opciones.

Justo antes de enfrentar a Envigado, Millonarios anunció una triste noticia que acompañó al club en el Polideportivo Sur. La victoria no solo era esencial para seguir con vida en la Liga BetPlay, sino que era necesaria para homenajear la vida de un actor clave en la historia albiazul.

Hernán Torres ganó la estrella 14 con el club en 2012 y en ese equipo, había una pieza fundamental en el plantel. Se trata de Manuel Villamil, el kinesiólogo albiazul en aquel recordado título y, que este año, se ilusionaron por la coincidencia de tener a un campeón como Torres.

MANUEL VILLAMIL FALLECIÓ. MILLONARIOS LO RECORDÓ EN LAS REDES SOCIALES

Millonarios había sufrido la muerte de Miguel Ángel Russo a principios del mes de octubre y en noviembre la de Manuel Villamil, quien fuera kinesiólogo del plantel por más de tres décadas y que logró conseguir uno de los títulos memorables del club después de varios años sin poder ganar la liga local.

El club antes de enfrentar a Envigado dejó un mensaje, “Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Villamil, quien por muchos años se desempeñó como kinesiólogo del equipo profesional. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia”. Posteriormente, agregaron, “elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia. QEPD”.

Sumado a la anterior publicación, la familia de Manuel Villamil publicó cuándo serán las exequias este domingo 9 de noviembre en Bogotá. Será una jornada albiazul para recordar a un histórico integrante del plantel por más de 35 años y que dejó su huella como campeón.

Uno de los usuarios que reaccionó a la publicación del club bogotano fue el nieto de Manuel, quien escribió que, “mi abuelo le dio más de 35 años de su vida a Millonarios, estuvo en los peores años y vivió grandes momentos, amó a Millonarios con su vida”.