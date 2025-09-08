Luto en Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga

Eduardo Guillio histórica figura

Guillio llegó al país muy joven cuando fue contratado por Millonarios en 1968 proveniente del Andranina FC de su país. El jugador hizo prácticamente toda su carrera en Colombia, en Millonarios estuvo en dos etapas, en 1968 y en 1973-74, haciendo parte de ese recordado equipo que llegó dos años seguidos a las instancias finales de la Copa Libertadores.

Su mejor etapa como futbolista también la vivió en Colombia, específicamente en su segundo ciclo en el Bucaramanga entre 1975 y 1978, en total logró marcar para el equipo leopardo 57 goles en poco menos de 200 partidos.

En Santa Fe fue parte del equipo subcampeón de 1972 clasificando a copa Libertadores. También tuvo breve paso por Unión, Independiente Medellín y Oro Negro de Barrancabermeja.