Luto en el FPC
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 07:22

Luto en Millonarios, Santa Fe y Bucaramanga

Murió histórico jugador brasileño con larga trayectoria en el futbol colombiano.

Uno de los jugadores brasileños con más trayectoria en Colombia murió ayer domingo 7 de septiembre en Bogotá. 

Con paso en Millonarios, Bucaramanga y Santa Fe y tras su retiro como jugador ejerció como formador de talento en la academia del equipo embajador, el brasileño nacido el 11 de abril de 1949 en Sao Paulo dejó huella en el futbol colombiano.  

Eduardo Guillio histórica figura  

Guillio llegó al país muy joven cuando fue contratado por Millonarios en 1968 proveniente del Andranina FC de su país. El jugador hizo prácticamente toda su carrera en Colombia, en Millonarios estuvo en dos etapas, en 1968 y en 1973-74, haciendo parte de ese recordado equipo que llegó dos años seguidos a las instancias finales de la Copa Libertadores.  

Su mejor etapa como futbolista también la vivió en Colombia, específicamente en su segundo ciclo en el Bucaramanga entre 1975 y 1978, en total logró marcar para el equipo leopardo 57 goles en poco menos de 200 partidos.  

En Santa Fe fue parte del equipo subcampeón de 1972 clasificando a copa Libertadores. También tuvo breve paso por Unión, Independiente Medellín y Oro Negro de Barrancabermeja.  

Formador de talento en Millonarios 

Después de su retiro el jugador brasileño tuvo un largo proceso en Millonarios, donde fue director técnico del futbol base del equipo embajador mientras el club era Club Deportivo los Millonarios, su vinculación terminó tras la creación del actual Azul y Blanco.  

El exjugador siempre será recordado entre los hinchas embajadores y leopardos donde vivió sus mejores años y se convirtió en uno de los jugadores brasileños con más trayectoria en la historia del futbol colombiano. 

 

