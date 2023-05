Luz de esperanza para el Cali: canterano se ofreció a jugar gratis y llevaría a otro jugador

Deportivo Cali vive un momento de alta tensión a nivel deportivo y administrativo. Recientemente, el club anunció la salida de algunas de sus figuras durante el primer semestre, algo que se suma al retraso en el pago del sueldo del equipo profesional.

Aún con este panorama, hay algunos jugadores surgidos del equipo azucarero que manifestaron su deseo de volver a la institución. Este es el caso de Andrés 'Manga' Escobar.

El delantero se encuentra en la ciudad de Cali entrenándose por su propia cuenta mientras se define su juicio en Islandia por abuso sexual. El nacido en Puerto Tejada (Cauca) estuvo en entrevista para el canal de YouTube Deporte en Común, donde mostró su intención de volver al Deportivo Cali.

"Tengo muchas ganas de volver al Cali y es por amor al club. Hablé con el presidente (Luis Fernando Mena) para pedirle el permiso de hacer la pretemporada. Estoy esperando que me dé una respuesta y le dije que siempre voy a estar disponible", expresó Escobar.

En la entrevista, 'Manga' aseguró que estaría dispuesto a jugar gratis en el Cali. Asimismo, aseguró que otro jugador formado en la cantera verdiblanca podría llegar junto con él.

"Estaba en Chile con Fabián Castillo y él me dijo: 'Si tú vas, yo voy'. Nuestra situación es distinta porque él tiene un salario muy elevado y el club (Deportivo Cali) no cuenta con esas condiciones, pero me dijo que podría hacer el esfuerzo", puntualizó.

A sus 32 años, Andrés Escobar tiene la voluntad de jugar gratis en el conjunto azucarero. Todo esto "por amor a la institución y por el arte del fútbol".

