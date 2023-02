Macálister aplaudió a Quiñones del Tolima y desmintió supuestos mensajes provocadores de Cataño

David Macálister Silva, capitán de Millonarios, reiteró la postura que tuvo él y sus compañeros de no disputar el encuentro ante Deportes Tolima luego de la agresión que sufrió Daniel Cataño en el partido que se iba a jugar en Ibagué.

El jugador 'embajador' habló, a través de En la Jugada. Allí aplaudió la actitud de los jugadores del Tolima, desmintió supuestos mensajes provocadores de Daniel Cataño en Twitter y vio lo que sucedió en el Murillo Toro como una oportunidad.

Su postura de no jugar el partido

"La circunstancia dio para eso. Hay momentos en la vida donde uno tiene que escoger entre si es un problema o una oportunidad. Hoy la vida nos está presentando una oportunidad, o nos está advirtiendo que tenemos que actuar para mejor antes de que algo peor ocurra. Yo veo que hay posibilidad y tengo toda la fe porque somos más los que amamos y queremos que el fútbol progrese, aunque eso no es solo un problema del fútbol sino de la sociedad en sí".

Vea también: Cataño tendrá que rendir cuentas a las autoridades: citado a descargos por la Alcaldía de Ibagué

Actitud de Julián Quiñones

"(Lo de Julián Quiñones) fue totalmente espontáneo. Aprovecho para agradecerle a Deportes Tolima en cabeza de Julián Quiñones, de su capitán, la solidaridad y la empatía que tuvo para el momento que estábamos viviendo".

Supuestos mensajes provocadores de Cataño en Twitter

"Las redes sociales no ayudan y más en épocas donde mueven todo. Tenemos que ser inteligentes hasta para saber lo que leemos o lo que escuchamos. Muchas veces no lo vemos, sino que nos contaron. Estoy seguro que Cataño no fue, tiene que ser una cuenta falsa porque Daniel es una persona muy fuerte, muy sensata. Él no haría nada de eso con una ciudad que lo acogió".

Le puede interesar: Tardía reacción de Dimayor: primer mensaje a casi 20 horas de lo que pasó en Tolima vs Millonarios

Cataño después de lo que sucedió en Ibagué

"Cataño es un hombre muy fuerte mentalmente. Con un círculo cercano muy estable, pero que no deja de ser un ser humano que siente y que le duele que este tipo de cosas pasen. Le duele poner en riesgo la tranquilidad de su familia. Eso era lo que más me preocupaba. Es una persona que ha tenido la sapiencia de saber llevado todo lo que ha pasado. Su círculo le ha ayudado bastante".

El trabajo del árbitro Wílmar Roldán

Unos teníamos conocimiento de las reglas, otros no acerca de que si había una expulsión se podía reemplazar por otro jugador. Él dijo que el paso posterior era que iba a hablar con el comandante. En un momento de tanta tensión, todos estábamos buscando lo mejor. Palabras o acciones también son simultáneas al momento que se estaba viviendo