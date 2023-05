Macalister Silva fue tentado por dos 'grandes' de Colombia: "Estuve cerca"

Uno de los referentes de Millonarios FC en los últimos años es el mediocampista David Macalister Silva, pues sus condiciones técnicas y la entrega por el equipo -del cual es hincha- lo han catapultado como un ídolo para algunos, inclusive.

Y es que sus buenas presentaciones con Millonarios han permitido que varios equipos se interesen en él, y además del presunto llamado que le hizo en algún momento un equipo mexicano, se ha conocido que dos 'grandes' de Colombia lo tentaron.

Pues en 'Zona Libre de Humo', Macalister Silva dio a conocer algo que muy pocos tenían en el radar, y tiene que ver con la posibilidad de jugar en los dos equipos de Cali, pues ambos le hicieron oferta.

Macalister Silva fue pretendido por América y Deportivo Cali

David Macalister Silva comentó que "con los equipos de Cali tuve la posibilidad, Deportivo Cali me llamó 2 veces. De América estuve cerca y fue lo más reciente", por lo que hubo un fuerte interés de dos de los equipos más 'grandes' del FPC.

No obstante, el futbolista dio la razón por la cual le dio un 'no' a los dos clubes vallecaucanos, y es que "a Millos siempre lo he tenido como prioridad, sí se me han presentado oportunidades de jugar en Colombia y por fuera, pero la familia para mí es importante", confesando que su familia -bogotana como él- se encuentra cómoda en la ciudad.

Asimismo, Macalister Silva, de 36 años dijo: "Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda cumplir mi sueño de estar con la Selección Colombia y tener esa linda oportunidad", teniendo en cuenta que desde hace varias temporadas viene haciendo méritos para ser convocado.

Entre tanto, Macalister recalcó que la intención de Millonarios es llegar a la final de la Liga Betplay y ganarla, pues ya se han completado cinco años sin ganar el principal torneo de fútbol en Colombia, y considera que el proceso liderado por Gamero da para romper con esa racha.