Macalister Silva y detalles para reemplazar a ‘Chicho’ Arango en Millonarios

Sin duda, la partida de Cristian el ‘Chicho’ Arango ha sido un gran golpe para Millonarios en este inicio de temporada. Sin embargo, el capitán del cuadro azul, David Macalister Silva, habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 al respecto y contó la idea del cuerpo técnico para intentar reemplazar al futbolista que se fue a la MLS.

Puede ver: Nacional se le acercó a Millonarios: así va la tabla de la reclasificación

"Creo que se puede hacer algo diferente con los compañeros que están, sin dejar pasar que 'Chicho' es un jugador distinto. Pero yo creo que con los jugadores que tenemos podemos hacer cosas importantes", dijo el mediocampista.

"'Chicho' era un segundo 9, ocupaba a los centrales... Yo creo que el profe [Gamero] nos ha dicho cómo suplir la ausencia de Arango. Creo que tenemos variantes para ocupar el espacio que dejó”, agregó.

Por otro lado, Macalister también se refirió a la derrota en el clásico ante Independiente Santa Fe, donde para él se hicieron cosas positivas, pero no alcanzó en el aspecto de la generación de juego para abrir la defensa roja.

"Nosotros sabemos que no fue un partido como el que queríamos, pero esto no nos puede marcar un ritmo como grupo. La consigna es no dejar entrar en un bache a Millonarios. Ganó bien Santa Fe porque se supo defender, pero nosotros no podemos perder el salir a buscar los partidos", puntualizó.

Lea también: Millonarios: qué pasó con Daniel Giraldo y por qué no ha sido anunciado como fichaje

"Creo que estos partidos y el fútbol en general es de concentración y cometer los menos errores posibles. Santa Fe lo aprovechó y se defendió bien. Además, no tuvimos claridad en el último tercio donde ellos armaron un bloque bajo", concluyó.

Millonarios ahora enfrentará este fin de semana al Deportivo Cali e intentará un triunfo para seguir en los primeros lugares de la liga.