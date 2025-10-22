Mackalister se despachó sobre el caso Néiser: "Es un tema complicado"

El capitán y referente de Millonarios, David Mackalister Silva, se refirió al caso del juvenil Néiser Villarreal, quien no continuará en el club y se marchará libre al Cruzeiro de Brasil. Sus declaraciones se dieron luego del empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga el pasado martes 21 de octubre en El Campín, por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II.

Lo que dijo Mackalister Silva sobre Néiser Villarreal

Mackalister, con la madurez que lo caracteriza, habló sobre el papel que tienen los jugadores de experiencia en la formación de los más jóvenes. “Más que consentir a los canteranos es tratar de guiarlos. Soy el primero en criticar cuando hacen algo malo y en aplaudir cuando hacen algo bueno”, expresó el mediocampista bogotano.

El capitán añadió que su acompañamiento hacia los juveniles va más allá de lo que se ve públicamente. “No suelo pasar por alto cuando hacen algo mal; el hecho de que no lo haga públicamente no significa que no lo haga”, dijo Silva, marcando distancia de las críticas externas hacia su liderazgo.

Sobre Néiser Villarreal, de 20 años y oriundo de Tumaco (Nariño), el ‘10’ azul reconoció que su situación ha sido difícil dentro del grupo. “Con Néiser es un tema complicado, su estadía en Millonarios ha sido complicada. Lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que nos pudo dar”, afirmó.