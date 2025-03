Mackalister Silva se confiesa previo al clásico: sorpresa en la afición de Millonarios

Millonarios no vive su mejor momento en la Liga Betplay, pues el equipo de David González no logra encontrar un buen estilo de juego y ahora, se prepara para enfrentarse a Santa Fe en el marco de la fecha de clásicos.

Ahora, uno de los referentes del equipo, David Mackalister Silva, habló sobre su pasado en la institución y como llegó a ser el referente del equipo.

"Yo había Sido capitán en otros equipos pero cuando llegué a Millonarios, Mayer Candelo me enseñó mucho. Él no me decía nada, solo me sentaba al lado para que yo le aprendiera", mencionó.

Lea también: La Federación Colombiana de Boxeo cambia de asociación: decisión clave para Los Ángeles 2028