"Madure viejo, vuélvase serio, olvídese de Junior": la 'tormenta' Jarlan no para

Jarlan Barrera desató una tormenta de proporciones significativas. Hablar mal del Junior, club donde se formó, mirando las finales que perdió, cayeron como un golpe en el estómago para los hinchas tiburones.

Lo anterior se sumó al gesto que tuvo Barrera una semana atrás cuando se tocó el escudo de Nacional al dejar el campo de juego del Metropolitano en la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.

Todo ello minó los ánimos en Barranquilla con un futbolista que solo ha ganado un título de liga con Nacional en algo más de cuatro temporadas con el verdolaga.

"Yo le pedí a la gente que se olvidara de Jarlan Barrera, pero él está haciendo todo lo posible para que no se olviden de él, y no por cosas buenas sino por cosas malas. Esa declaración que dio no se va a olvidar por mucho tiempo. Quiero recordarle a Jarlan que tiene cinco títulos como profesional, de los cuales tres ganó acá y dos en Nacional donde lo tuvieron que esperar hace mucho", dijo José Hugo Illera en Saque Largo de Win, desahogándose.

"A mi me parece un acto de inmadurez las declaraciones de él. Cada vez que habla, la embarra. Viene al Metropolitano donde dijo alguna vez... porque cuando él se puso la del Junior, también dijo que era un sueño. Ahora el sueño es Nacional y cuando vaya a otro equipo también será su sueño", agregó.

Puntualizó al final: "Viene al Metropolitano, le muestra el escudo de Nacional a la gente y no quiere que la gente le grite. Ya está bueno, Jarlan. Madure viejo, vuélvase serio, olvídese de Junior, ojalá no lo mencione más".